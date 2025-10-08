“พอล” ปรับโฉมครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี เปิดตัว “Le Parisian” ที่ Central Embassy

“พอล” (PAUL) แบรนด์เบเกอรี่ฝรั่งเศสที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1889 ประกาศกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งที่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 5 หลังการปรับโฉมครั้งสำคัญในรอบ 10 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ Le Parisian ที่สะท้อนเสน่ห์ความเป็นฝรั่งเศสผ่านการออกแบบและบรรยากาศร้าน
พอลยังคงยึดมั่นในคุณภาพและรสชาติฝรั่งเศสดั้งเดิม นำเสนอเมนูยอดนิยม อาทิ Butter Croissant, Palmier, Coffee Éclair รวมถึงเมนู All-day Breakfast และอาหารฝรั่งเศสจานร้อน เช่น Seabass Steak
โปรโมชั่นฉลองเปิดโฉมใหม่
ตั้งแต่วันเปิดร้าน – 30 กันยายน 2568 ลูกค้าที่รับประทานภายในร้านครบ 2,500 บาท/ใบเสร็จ รับฟรี The Parisian Tea Set 1 เซ็ต (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู
ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด รับส่วนลด 10% เมื่อทานที่ร้านครบ 800 บาท หรือสั่งกลับบ้านครบ 350 บาท
PAUL Central Embassy พร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่โฉมใหม่ ที่ผสมผสานความร่วมสมัยกับรสชาติฝรั่งเศสแท้ไม่เคยเปลี่ยน