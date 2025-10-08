xs
xsm
sm
md
lg

“พอล” ปรับโฉมครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี เปิดตัว “Le Parisian” ที่ Central Embassy

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“พอล” (PAUL) แบรนด์เบเกอรี่ฝรั่งเศสที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1889 ประกาศกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งที่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 5 หลังการปรับโฉมครั้งสำคัญในรอบ 10 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ Le Parisian ที่สะท้อนเสน่ห์ความเป็นฝรั่งเศสผ่านการออกแบบและบรรยากาศร้าน

พอลยังคงยึดมั่นในคุณภาพและรสชาติฝรั่งเศสดั้งเดิม นำเสนอเมนูยอดนิยม อาทิ Butter Croissant, Palmier, Coffee Éclair รวมถึงเมนู All-day Breakfast และอาหารฝรั่งเศสจานร้อน เช่น Seabass Steak

โปรโมชั่นฉลองเปิดโฉมใหม่

ตั้งแต่วันเปิดร้าน – 30 กันยายน 2568 ลูกค้าที่รับประทานภายในร้านครบ 2,500 บาท/ใบเสร็จ รับฟรี The Parisian Tea Set 1 เซ็ต (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด รับส่วนลด 10% เมื่อทานที่ร้านครบ 800 บาท หรือสั่งกลับบ้านครบ 350 บาท

PAUL Central Embassy พร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่โฉมใหม่ ที่ผสมผสานความร่วมสมัยกับรสชาติฝรั่งเศสแท้ไม่เคยเปลี่ยน






“พอล” ปรับโฉมครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี เปิดตัว “Le Parisian” ที่ Central Embassy
“พอล” ปรับโฉมครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี เปิดตัว “Le Parisian” ที่ Central Embassy
“พอล” ปรับโฉมครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี เปิดตัว “Le Parisian” ที่ Central Embassy
“พอล” ปรับโฉมครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี เปิดตัว “Le Parisian” ที่ Central Embassy
กำลังโหลดความคิดเห็น