ดีป้า ลงพื้นที่ขยายผลโครงการ OTOD ทุเรียนดิจิทัล รับฟังเสียงเกษตรกรต่อยอดสู่เกษตรอัจฉริยะทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เดินหน้าขยายผลโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (OTOD ทุเรียนดิจิทัล) ต่อเนื่องด้วยการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเปิดรับสมัครเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสวนทุเรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเพื่อจดบันทึกข้อมูลการเพาะปลูก และระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT

ปี 2567 ดีป้า ดำเนินโครงการ OTOD ทุเรียนดิจิทัลใน 8 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา ระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด และศรีสะเกษ ด้วยการสนับสนุบแอปพลิเคชันเพื่อจดบันทึกข้อมูลการเพาะปลูก พร้อมจัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล การใช้งานแอปพลิเคชัน และการเรียนรู้เทคนิค
การขายผ่านช่องทาง E-commerce เพื่อเปิดโอกาสสู่ตลาดออนไลน์

จากกระแสตอบรับที่ดี ดีป้า จึงขยายผลการดำเนินโครงการสู่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศ พร้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากเกษตรกร รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ อีกทั้งอำนวยความสะดวกในการรับสมัครเกษตรกรถึงพื้นที่ พร้อมกันนี้ยังขยายผฃลการสนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT ที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดสรรปริมาณการให้น้ำได้อย่างแม่นยำ สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงความชื้นในอากาศและดิน ได้แบบเรียลไทม์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (OTOD ทุเรียนดิจิทัล) สามารถสมัครเพื่อรับสิทธิ์การใช้แอปพลิเคชันเพื่อจดบันทึกข้อมูลและติดตามย้อนกลับการเพาะปลูก รวมถึงระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT พร้อมรับการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลได้แล้ววันนี้ผ่านแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ หรือโทร 06 1423 9055 และ 09 2955 9478













