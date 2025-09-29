"อนุทิน" ถึงสภาเตรียมแถลงนโยบาย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะที่ดี เผยยื่นร่างแก้ รธน.เข้าสภา 14-15 ต.ค.นี้

นายกฯ ถึงสภาฯ เตรียมรับฟังข้อเสนอแนะที่ดี จาก สส.ต่อ ยอดปฏิบัติงาน จ่อเสนอร่างแก้ไข รธน.ฉบับแก้ไข ต่อสภาฯ 14-15 ต.ค.นี้ บอกถ้าตั้งใจก็ทำได้ แม้เวลามีแค่ 4 เดือน
เมื่อเวลา 8.55 น. วันที่ 29 ก.ย.ที่อาคารรัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมใน แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาว่า ก็ต้องแถลงนโยบาย และรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางตามคำแนะนำต่างๆ
ผู้สื่อข่าวถามว่าพร้อมขนาดไหนและวางคนในการชี้แจงต่อนโยบายรัฐบาลอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มีการหารือจากคณะรัฐมนตรีทุกท่านแล้วในการเตรียมความพร้อมที่จะอภิปรายชี้แจง ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัย และพร้อมรับคำแนะนำข้อเสนอแนะที่ดี เพื่อกลับไปต่อยอด และไปปฏิบัติ
เมื่อถามว่าช่วงระยะเวลา 4 เดือนที่มีจะทันกลับสิ่งที่ตั้งใจไว้หรือไม่โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะทำได้หรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าเรามีความตั้งใจก็ทำได้ เพราะสัปดาห์หน้า วันที่ 14-15 ตุลาคมนี้ เราจะเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับหลักการ
เมื่อถามว่าด้วยเวลาที่มีอยู่น้อยจะเป็นการรวบรัดเกินไปหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ได้มีการเตรียมการมาก่อนหน้านี้ เป็นระยะแล้วและตอนนี้ต้องขอขึ้นห้องประชุมรัฐสภาเพราะประธานสภากดออดเรียกแล้ว