ผอ.เขื่อนวชิราลงกรณ ชี้แจงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ยืนยันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

กาญจนบุรี – อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เผยข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ มีความจุอ่างรวม 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ 155 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ยืนยันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
นายสกล อักษรธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งมีความจุอ่างรวม 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ 155 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.)
โดยข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 24.00 น. พบว่ามีปริมาณน้ำในเขื่อนจำนวน 6,993 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 79% ของความจุอ่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถรองรับน้ำได้อีก 1,867 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนการระบายน้ำระหว่างวันที่ 8–14 กันยายน 2568 เฉลี่ยวันละ 12.0 ล้านลูกบาศก์เมตร
ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ และมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำ จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ
พร้อมกันนี้ยังขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อเท็จจริงได้โดยตรงที่ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ โทร. 02-4368739 หรือ 034-599077 ต่อ 3110, 3111 ตลอดจนติดตามข้อมูลผ่านกล้อง CCTV ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงที่ vrkdam.egat.co.th, water.egat.co.th และ Application EGAT ONE ทั้งในระบบ iOS และ Android
นายสกล กล่าวเพิ่มเติมว่า เขื่อนวชิราลงกรณมีการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำให้หน่วยงานในพื้นที่รับทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในที่ประชุมระดับจังหวัด อำเภอ และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการตามแนวลำน้ำสามารถรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำแคว ติดตามสถานการณ์จากช่องทางการสื่อสารของเขื่อนและกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยและการเตรียมการที่เหมาะสม.