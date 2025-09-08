สชป.13 ต้อนรับ คณะสื่อมวลชนสัญจรเขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี ติดตามการบริหารจัดการน้ำ–แผนรับมือภัยแล้งปี 2569

เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมอาคาร 50 ปี เขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิชัย บุญผ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วย นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน นายพันธุ์เทพ โกมารกุล ณ นคร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี นายสรณคมน์ ช่างวิทยาการ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และ นายสันติศักดิ์ ศรีวารินทร์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 13 นำคณะสื่อมวลชน เข้ารับฟังการบรรยายการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กลอง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของเขื่อนแม่กลอง รวมถึงพื้นที่ปลายคลองฟีดเดอร์ โครงการส่งน้ำฯ พนมทวน และโครงการส่งน้ำฯ ท่ามะกา เพื่อรับฟังแผนการบริหารจัดการน้ำ และแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งของแต่ละโครงการ
เขื่อนแม่กลอง ถือเป็นหัวใจหลักของพื้นที่ลุ่มน้ำตะวันตก ทำหน้าที่เป็นเขื่อนทดน้ำ โดยรับน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ มีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือเขื่อนกว่า 25,590 ตารางกิโลเมตร สามารถส่งน้ำผ่านคลองชลประทานไปยังพื้นที่การเกษตรรวมกว่า 2.34 ล้านไร่ ครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และบางพื้นที่ของสุพรรณบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร
สำหรับในปี 2568 ได้มีการเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรวมกว่า 4,000 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นเพื่อการเกษตร 1,970 ล้าน ลบ.ม. การอุปโภคบริโภค 492 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการรักษาระบบนิเวศ 1,538 ล้าน ลบ.ม. ขณะเดียวกัน ทางสำนักงานชลประทานที่ 13 ได้เตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์ และบุคลากรไว้พร้อม เพื่อให้ความช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากฝนตกหนักและน้ำหลาก สำหรับฤดูแล้งปี 2569 คาดว่าจะมีน้ำเพียงพอต่อการบริหารจัดการ แต่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อทุกกิจกรรมตลอดทั้งปี