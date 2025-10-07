DITP นำ 114 บริษัท โชว์อาหาร-เครื่องดื่มงาน ANUGA 2025 เปิดตัวสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) นำทัพผู้ประกอบการไทย 114 บริษัท เข้าร่วมงาน ANUGA 2025 ที่เมืองโคโลญ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เปิดตัวอาหารและเครื่องดื่มไทยสู่เวทีโลก ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าแห่ชมคึกคัก มั่นใจยอดขายปังแน่
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร ANUGA 2025 และเป็นประธานเปิดคูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) ณ ศูนย์แสดงสินค้า Cologne Messe เมืองโคโลญ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ว่า DITP ได้รับนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างต่อเนื่องในทุกเวทีสำคัญ เพื่อช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าอาหาร วัตถุดิบอาหาร และเครื่องดื่มไทยสู่ตลาดโลก
โดยในการร่วมงาน ANUGA 2025 ครั้งนี้ คูหาประเทศไทยมีพื้นที่จัดแสดงรวมทั้งสิ้น 1,617.25 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ตามโซนสินค้า ได้แก่ โซน Fine Food จัดแสดงในอาคาร 11.3 ขนาดพื้นที่ 1,430.25 ตารางเมตร ซึ่งจัดเป็นส่วนหลัก มีผู้ประกอบการไทยจำนวน 97 บริษัท โซน Drinks จัดแสดงในอาคาร 7.1 ขนาดพื้นที่ 115 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการไทยจำนวน 10 บริษัท โซน Frozen Food จัดแสดงในอาคาร 4.2 ขนาดพื้นที่ 72 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการไทยจำนวน 7 บริษัท รวมผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมแสดงสินค้าจำนวนทั้งสิ้น 114 บริษัท
ทั้งนี้ ในคูหาประเทศไทย นอกจากการจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของผู้ประกอบการไทยแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษ สาธิตการปรุงอาหารพร้อมการบรรยายวิธีการปรุง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันเป็นประจําทุกวัน และมีการจัดกิจกรรมพาผู้นำเข้าทัวร์คูหาประเทศไทยเป็นประจําทุกวัน โดยแบ่งเป็นรอบ ๆ รวมทั้งจัดบาร์เครื่องดื่ม ณ บริเวณพื้นที่คูหาในอาคาร 7.1 จัดแสดงสินค้าตัวอย่างของผู้ประกอบการไทยพร้อมแจกชิม
“จากการเยี่ยมชมผู้ประกอบการอาหารไทยที่เข้าร่วมงาน ANUGA 2025 ในครั้งนี้ พบว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากประเทศต่าง ๆ สนใจเข้ามาเยี่ยมชม สอบถามรายละเอียดของสินค้าไทยเป็นจำนวนมาก และมีการเจรจาธุรกิจกันอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ภายหลังจบงาน น่าจะมีข่าวดีสำหรับการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย”น.ส.สุนันทากล่าว
สำหรับการเข้าร่วมงาน ANUGA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานนี้มาตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 27 มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก รักษาและขยายส่วนแบ่งการส่งออกสินค้าอาหารของไทยทั้งด้านมูลค่าและคุณภาพ และนำรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มมากขึ้น