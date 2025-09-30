ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ X คาแรคเตอร์ชูชีพ

นางสาวกัลยา กมลรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ฉลองครบรอบ 30 ปี ภายใต้แนวคิด “วันธรรมดาที่แสนพิเศษ” จับมือศิลปินไทยสุดอาร์ต ป๊อป-สุมิตร สีมากุล ดีไซเนอร์เจ้าของคาแรคเตอร์ SHEWSHEEP (ชูชีพ) เจ้าแกะจอมกินเก่งผู้โด่งดังจากเพจ Eat All Day ออกแบบคาแรกเตอร์ใหม่เอ็กซ์คลูซีฟเพื่อฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์โดยเฉพาะ ตั้งแต่แคมเปญ Art Toy & Sneaker ต่อด้วย Foodie Tubbie และล่าสุด Installation Art ผลงาน Collaborate กับ “SHEWSHEEP” หรือ “ชูชีพ” นำมาเชื่อมโยงกับมาสคอตฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ “น้องฟิวและน้องเปล” มาจัดตกแต่งในศูนย์ฯตั้งแต่วันนี้ - 28 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์