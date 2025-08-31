“กลุ่มพูลผล” จัดพิธีทำบุญครบรอบ 83 ปี บริษัท พูลผล จำกัด ย้ำวิสัยทัศน์ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เติบโตเคียงข้างสังคมไทย เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า ยกระดับองค์กรก้าวสู่ระดับโลก

ณ อาคารสาธรธานี 1 นำโดย นายสุชาติ หวั่งหลี ประธานกรรมการ กลุ่มพูลผล เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวาระ บริษัท พูลผล จำกัด ดำเนินธุรกิจครบรอบ 83 ปี ร่วมด้วย นายสุจินต์ หวั่งหลี, นายดนัยธนิต พิศาลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พูลผล จำกัด พร้อมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มพูลผล ร่วมทำพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหมและศาลพระชัยมงคล หน้าอาคารสาธรธานี 1 และจัดพิธีทำบุญ บูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายภัตตาหาร และถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร สู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นายดนัยธนิต พิศาลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พูลผล จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มพูลผล” พร้อมเติบโตเคียงข้างสังคมไทยทั้งในมิติของสังคมและเศรษฐกิจ โดยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย และคู่ค้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย โดยยึดหลักความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐาน และเป็นหัวใจสำคัญที่ “กลุ่มพูลผล” ให้ความสำคัญอย่างยิ่งตลอดเวลากว่า 8 ทศวรรษในการดำเนินธุรกิจเคียงคู่สังคมไทย โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์และตอบแทนคืนสู่สังคมในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข การทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนร่วมบริจาคสาธารณกุศลต่างๆ พร้อมให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ตลอดระยะเวลา 83 ปี “กลุ่มพูลผล” สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจเกษตร 2. ธุรกิจก่อสร้าง 3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ 4. ธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ซึ่งประสบความสำเร็จและมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยมี “ธุรกิจเกษตร” เป็นธุรกิจหลัก ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย และมีแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ น้ำมันพืชกุ๊ก, วุ้นเส้นต้นสน รวมถึง “เอสเอ็มเอส กรุ๊ป” ผู้นำด้านนวัตกรรมแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Tapioca Starch) โดยมีการส่งออกแป้งมันสำปะหลังดัดแปรคุณภาพสูงกว่า 70 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีโครงการเรือธงคือ “Future City Rangsit” มิกซ์ยูสครบครันในย่านรังสิต-ปทุมธานี ประกอบด้วย ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ศูนย์การค้าใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย สำหรับทิศทางในอนาคต “กลุ่มพูลผล” ตั้งเป้าหมายในระยะยาว ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในระดับเอเชีย และระดับโลก ด้วยการพัฒนาศักยภาพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมมีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน