Sheep ปลุกความน่ารักจากญี่ปุ่นสู่หัวใจคนไทย เปิดตัว คอลเลคชั่น “Sheep x Monchhichi” ผ่านคอนเซ็ปต์ “Monchhichi in Thailand” พามาสคอตดัง ตะลุยย่านทรงวาด

แบรนด์เคสมือถือแฟชั่นสัญชาติไทย Sheep สร้างกระแสส่งความน่ารักครั้งใหม่ให้กับตลาดเคสมือถือ ด้วยการเปิดตัวคอลเลคชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Sheep x Monchhichi” ร่วมงานกับ Monchhichi คาแรกเตอร์ตุ๊กตาสุดไอคอนิกจากประเทศญี่ปุ่น ที่ครองใจแฟน ๆ ทั่วโลก พร้อมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสมาสคอต ดังตะลุยย่านทรงวาด
Sheep เคสสัญชาติไทยผู้ผลิตและออกแบบแก็ดเจ็ตที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของสินค้าและคำนึงถึงภาพลักษณ์การใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าไทยจากร้าน AppleSheep แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์และไอที เปิดตัวคอลเลคชั่น Sheep x Monchhichi มาเอาใจแฟนด่อม Monchhichi ชาวไทย นายอภินันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์ (คุณตุ่ย) Founder&CEO บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด ผู้บริหารแบรนด์ Sheep เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า “มีกระแสเรียกร้องมายาวนาน ให้แบรนด์ Sheep ทำเคส ลาย Monchhichi เพราะต้องการพกเคส พาความน่ารัก ไปทุกๆที่ในทุกวันๆ เราถือเป็นอันดับแรกๆเลยก็ว่าได้ ที่ทำเคสคอแลปกับMonchhichi ซึ่งMonchhichiเป็นตุ๊กตาจากญี่ปุ่น เกิดจากฝีมือการสร้างสรรค์ของบริษัท Sekiguchi ประเทศญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ใบหน้ากลม ดวงตาโต และเอกลักษณ์การดูดจุกนม สื่อถึงความรัก ความอ่อนโยน และความอบอุ่น Monchhichiครองใจคนทุกเพศทุกวัยและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
สำหรับคอลเลคชั่น Sheep x Monchhichi ได้นำเสน่ห์ของ Monchhichi มาผสมผสานกับความเป็นแแบรนด์ sheep ผ่านคอนเซ็ปต์ “Monchhichi in Thailand” ถ่ายทอดภาพความน่ารักของมาสคอตแดนปลาดิบ ที่ออกเดินทางมาสัมผัสวิถีไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดย Sheep ได้พามาสคอต Monchhichi ที่มีขนาดสูง 160 เซนติเมตร มาพร้อมกับใส่ผ้าพันคอกันเปื้อน ที่มีสัญลักษณ์ Sheep ตะลุยเที่ยวเมืองไทย กรุงเทพฯ ย่านทรงวาด ที่ผสมผสานเสน่ห์วัฒนธรรมเก่าแก่และความทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถตุ๊กตุ๊ก เดินชมป้ายถนนเก่า และถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คที่มีเอกลักษณ์แบบไทย เพื่อสื่อถึงการเชื่อมโยงสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันการพา Monchhichi มาเที่ยวไทยในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้แฟนคลับเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยบรรยากาศวันที่เราพามาสคอต Monchhichi ไปเดินที่ถนนทรงวาด มีแฟนคลับให้การต้อนรับกันแน่นอย่างอบอุ่น หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูป แช๊ะภาพ เป็นจำนวนมาก
สำหรับเคสคอลเลคชั่น Sheep x Monchhichi ดีไซน์เคสที่สะท้อนความเป็นไทย ถ่ายทอดเรื่องราวสวัสดีม่อนชิชิ “Monchhichi in Thailand” ลงบนเคสมือถือด้วยรายละเอียดที่ใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัวอักษรไทยเขียนคำว่า “ม่อนชิชิ” ป้ายถนนแบบไทย ไปจนถึงภาพกราฟิกที่บอกเล่าไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวในกรุงเทพฯของม่อนชิชิ พร้อมเทคนิคการ ถ่ายภาพสินค้าจัดองค์ประกอบ ในรูปแบบ3 มิติ เพิ่มให้ตัวคาแรกเตอร์ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น
คอลเลคชั่นนี้มีให้เลือก 2 แบบ2 ลายดีไซน์พิเศษ โดยเน้นโทน สีแดง เป็นสีหลัก ออกแบบมาให้รองรับ iPhone รุ่น 11 – 17 และ Samsung Galaxy S23 Ultra – S25 Ultra นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น MagSafe Griptok, MagSafe Wallet, Phone Charm, Mouse Pad รวมถึงเคสสำหรับ iPad อีกด้วย
คอลเลคชั่น Sheep x Monchhichi วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่หน้าร้าน Sheep และช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการของแบรนด์ ให้แฟน ๆ ได้สะสมและพกพาความน่ารักในทุก ๆ วัน ที่ Sheep Flagship Store ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และร้านAppleSheep 9 สาขาด้วยกัน , เซ็นทรัลลาดพร้าว , แฟชั่นไอส์แลนด์ , เซ็นทรัลรามอินทรา, เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ ,เมกา บางนา , ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 2 แห่ง , เซ็นทรัลขอนแก่น ,เซ็นทรัลหาดใหญ่ หรือติดต่อช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.applesheepth.com, Line: @applesheep, Facebook: AppleSheep เคส ipadpro มีที่เก็บปากกา, Instagram: applesheepth, Tiktok: applesheepth