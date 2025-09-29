สนข.ลุยศึกษาพัฒนาระบบคมนาคม หวังเพิ่มการใช้ขนส่งสาธารณะเซฟค่าเดินทาง ลดรถส่วนตัว แกปัญหารถติด

สนข.เปิดตัวโครงการศึกษาเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เพิ่มการให้บริการ ลดความซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเดินทาง ตั้งเป้าลดรถส่วนตัวที่ปัจจุบันยังมีมากถึง 48% หวังแก้ปัญหารถติด ลดมลพิษ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง
วันที่ 29 กันยายน 2568 นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนาแนะนำโครงการศึกษาพัฒนาระบบการคมนาคมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครว่าการศึกษาดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยปัจจุบันการเดินทางในพื้นที่กรุงเทพฯและพื้นที่ต่อเนื่อง รวม 28.82 ล้านคน - เที่ยว/วัน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 18.4 คิดเป็น 5.29 ล้านคน - เที่ยว/วัน โดยแบ่งออกเป็นรถไฟฟ้า 5.4% หรือ 1.55 ล้านคน - เที่ยว/วัน รถโดยสารประจำทาง 6.4% หรือ 1.84 ล้านคน - เที่ยว/วัน และอื่น ๆ อีก 6.6% หรือ 1.89 ล้านคน - เที่ยว/วัน โดยมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 48.1% หรือ 13.89 คน - เที่ยว/วัน
ข้อมูลปัจจุบัน กรุงเทพฯและพื้นที่ต่อเนื่อง มีระบบขนส่งสาธาณะให้บริการ ได้แก่ ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 10 เส้นทาง ระยะทางรวม 280 กม. ,รถโดยสารประจำทาง 269 เส้นทาง รถตู้ 65 เส้นทาง รถสองแถว 201 เส้นทาง รถ BRT 16.5 กม. รถในเขตปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 117 เส้นทาง , รถแท็กซี่ รถผ่านแอปฯ ประมาณ 70,000 คัน มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ประมาณ 100,000 คัน ,เรือโดยสาร 4 เส้นทาง ระยะทางรวม 65.5 กม.
ขณะที่ เมืองตัวอย่างที่มีความสำเร็จในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบราง 50% รถจักรยาน13% รถยนต์ส่วนบุคคล 7.9% รถโดยสาร 3.0% เดิน 23% และอื่นๆ 2.1% ,กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสัดส่วนการเดินทางระบบราง 39.3% รถโดยสาร 26.5% รถยนต์ส่วนบุคคล 23% แท็กซี่ 6.8% อื่นๆ 4.4%
โดยมีปัจจัยความสำเร็จ ได้แก่ โครงข่ายรางครอบคลุมกว่า 2,000 กม. ออกแบบผังเมืองเอื้อต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเท้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ส่งเสริมการใช้จักรยานและการเดิน มีตารางการเดินรถไฟและรถโดยสารที่สอดคล้องกัน มีข้อมูลแบบ Real-Time และแม่นยำ ,มีค่าโดยสารถูก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง มีกลไกอุดหนุนค่าโดยสาร เป็นต้น
โดยโครงการศึกษาฯ จะดำเนินภายใต้กรอบแนวคิด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ความครอบคลุม ลดความทับซ้อนของรถโดยสารสาธารณะ และเพิ่มความครอบคลุมของโครงข่าย 2.การให้บริการและความเพียงพอ โดยเพิ่มความถี่ของรถโดยสาร เพิ่มจำนวนตู้ขบวนโดยสารจัดบริหารรถโดยสารด่วน (Express service) 3. การเข้าถึงการจัดบริการรถโดยสารประจำทางระบบเสริม (Feeder) มีอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม และ 4. การปรับปรุงทางเท้า การเชื่อมต่อ - มีจุดเชื่อมต่อและสิ่งอำนวยการเชื่อมต่อการเดินทาง (ITF) ลดเวลาในระบบเปลี่ยนถ่ายระบบเก็บค่าโดยสารที่ใช้ร่วมกันได้หรือระบบตั๋วร่วม
นายปัญญากล่าวว่า การศึกษาพัฒนาระบบการคมนาคมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นทางเลือกหลักของประชาชน เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หากสามารถลดจำนวนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลได้จะช่วยบรรเทาปัญหาที่หลากหลายในปัจจุบันลงได้ เช่น ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องการจราจรหนาแน่นและติดขัดโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะและสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับประชาชนในเขตเมือง
โดยสนข.จัดการสัมมนาฯครั้งนี้ เพื่อแนะนำโครงการฯ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น จากการเดินทางแบบไร้รอยต่อให้สามารถเชื่อมโยงสถานที่ต่าง ๆ ด้วยระบบขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบ เพิ่มความสะดวก รวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำมาซึ่งข้อเสนอแนะอันมีประโยชน์ในหลากหลายมิติรวมถึงแนวทางเชิงปฏิบัติที่จะได้รับการสนับสนุนในการช่วยผลักดันเพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน