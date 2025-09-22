BAM คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น ประจำปี 2568” ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568” (Human Rights Awards 2025) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ “ระดับดีเด่น” โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568 จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตอกย้ำการยกระดับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนของ BAM ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568
BAM ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายองค์กรเป็นมากกว่า “แก้มลิงแห่งชาติ” ที่รองรับหนี้เสียในระบบสถาบันการเงิน โดยมีเป้าหมายในการเป็น Business Recycling Machine เพื่อช่วยแก้ไขหนี้อย่างเป็นธรรม ด้วยความประนีประนอมและหาข้อยุติร่วมกันผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการสุขใจได้บ้านคืน โครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ รวมไปถึงโครงการคอนโดมหาชน ที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีงบประมาณจำกัด และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงิน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เช่น กลุ่มอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง คนขับรถรับจ้าง แท็กซี่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และลูกจ้างทั่วไป
นอกจากนี้ BAM มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดตั้งศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อเป็นกลไกเชิงรุกในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สิน และระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินในระดับที่กว้างขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ต้องการหาทางออกจากข้อพิพาท โดยไม่ต้องพึ่งพากระบวนการชั้นศาล แต่สามารถหาข้อยุติร่วมกันจนเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากการดำเนินกลยุทธ์ด้านธุรกิจ BAM ยังให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรภายใน โดยยึดหลัก “People before Profit” และแนวคิด “Opportunity for All” ผ่านการพัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตการทำงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข โดยเชื่อว่าการลงทุนใน “คน” จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน การสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เมื่อคนมีความสุข เขาจะทำงานด้วยประสิทธิภาพและสามารถร่วมขับเคลื่อน BAM สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
“รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงการยกระดับบทบาทความสำคัญของ BAM ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดย BAM เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการสำคัญ และเป็นหนึ่งในพันธกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน”.