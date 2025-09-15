7 เดือนปี 68 ไทยใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 156.90 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 7 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม 2568) อยู่ที่ 156.90 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 การใช้น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 และกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ส่วน LPG ลดลงร้อยละ 3.9 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลงร้อยละ 2.0 และ NGV ลดลงร้อยละ 15.8 โดยไทยนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ 1,024,145 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 1.2 คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 78,208 ล้านบาท/เดือน
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568 อยู่ที่ 156.90 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 การใช้น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 และกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ขณะที่การใช้ LPG ลดลงร้อยละ 3.9 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลงร้อยละ 2.0 และ NGV ลดลงร้อยละ 15.8
ทั้งนี้ การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเฉลี่ยอยู่ที่ 32.01 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 โดยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 19.44 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอล์ 95 กับแก๊สโซฮอล์ 91 ลดลงมาอยู่ที่ 0.37 บาท/ลิตร (ราคาเฉลี่ยเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568) โดยในช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอล์ 95 กับแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 1.10 บาท/ลิตร จึงทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ 95 สูงขึ้นจากปีก่อน ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ลดลงมาอยู่ที่ 6.65 ล้านลิตร/วัน แก๊สโซฮอล์อี 20 ลดลงมาอยู่ที่ 5.14 ล้านลิตร/วัน เบนซินลดลงมาอยู่ที่ 0.39 ล้านลิตร/วัน และแก๊สโซฮอล์อี 85 ลดลงมาอยู่ที่ 0.06 ล้านลิตร/วัน พบว่าการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอตัวลงโดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า (BEV HEV และ PHEV) มีสัดส่วนร้อยละ 6.7 ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน รวมถึงการใช้งานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีการขยายตัวของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 2.6 2 เทียบกับปีก่อน
การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เฉลี่ยอยู่ที่ 66.69 ล้านลิตร/วัน ลดลงร้อยละ 2.0 ประกอบด้วยดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ลดลงมาอยู่ที่ 66.67 ล้านลิตร/วัน สอดคล้องกับดัชนีการส่งสินค้า (Shipment Index) เฉลี่ยเดือนมกราคม-กรกฎาคม ที่หดตัวลงร้อยละ 1.06 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการขยายตัวของ GDP ไตรมาส 2/2568 ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็นการชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาส 1/2568 โดยเฉพาะการชะลอตัวจากกลุ่มบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตามจำนวนและรายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หดตัวลง รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังคงฟื้นตัวช้า การส่งออกสินค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงหลังจากเร่งไปในช่วงก่อนหน้า สำหรับดีเซลหมุนเร็วบี 20 ลดลงมาอยู่ที่ 0.02 ล้านลิตร/วัน ขณะที่ดีเซลพื้นฐาน เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.10 ล้านลิตร/วัน ทั้งนี้ ภาพรวมปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลอยู่ที่ 68.79 ล้านลิตร/วัน
การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 17.40 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งคนไทยและต่างชาติขยายตัวร้อยละ 0.95 รวมไปถึงการขยายตัวของบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสะสม 7 เดือนแรกของปี 2568 มีจำนวน 19.29 ล้านคน ลดลงร้อยละ 6.4 ซึ่งเป็นการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (โดยเฉพาะจีน) ที่ลดลงร้อยละ 25.66 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากปัจจัยด้านความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจภายในประเทศจากนโยบายการค้าโลก
การใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 17.97 ล้าน กก./วัน ลดลงร้อยละ 3.9 ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ภาคปิโตรเคมีที่ลดลงมาอยู่ที่ 7.76 ล้าน กก./วัน และภาคขนส่งลดลงมาอยู่ที่ 2.28 ล้าน กก./วัน ขณะที่การใช้ในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.87 ล้าน กก./วัน และภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.06 ล้าน กก./วัน
การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 2.41 ล้าน กก./วัน ลดลงร้อยละ 15.8 โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับจำนวนรถจดทะเบียน NGV สะสมที่ลดลง และจำนวนสถานีบริการ NGV ที่มีแนวโน้มปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปตท.ยังคงช่วยเหลือผ่านโครงการบัตรสิทธิประโยชน์ให้แก่กลุ่มรถแท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะ และได้ประกาศปรับลดราคา NGV สำหรับรถทั่วไปลง 0.28 บาท/กก. ส่งผลให้ราคาอยู่ที่ 17.08 บาท/กก. โดยมีผลระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม-15 กันยายน 2568 และจะมีการพิจารณาทุกๆ เดือน เพื่อสะท้อนกลไกต้นทุนที่แท้จริง
สำหรับการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ 1,024,145 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 1.2 คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 78,208 ล้านบาท/เดือน โดยเป็นการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 989,623 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 76,246 ล้านบาท/เดือน สำหรับการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันอากาศยาน และ LPG) อยู่ที่ 34,522 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 46.8 คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ 1,963 ล้านบาท/เดือน
การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป เฉลี่ยอยู่ที่ 139,225 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 17.7 เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 11,626 ล้านบาท/เดือน