คนลพบุรีโปรดทราบ เคาะ 5 ธ.ค. 68 ย้ายรถไฟด่วนพิเศษ-รถด่วน-รถเร็ว ไปสถานีใหม่ท่าวุ้ง

สถานีรถไฟลพบุรี ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 5 ธ.ค. 2568 เป็นต้นไป เปิดใช้สถานีรถไฟลพบุรี 2 (ท่าวุ้ง) ขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว ปลายทางเด่นชัยและเชียงใหม่ ไปขึ้นที่สถานีใหม่ ส่วนรถธรรมดา รถชานเมือง และรถท้องถิ่น ยังจอดที่สถานีเดิม
วันนี้ (7 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า สถานีรถไฟลพบุรี การรถไฟแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2568 เป็นต้นไป จะมีการเปิดใช้สถานีรถไฟลพบุรี 2 (ท่าวุ้ง) ร่วมกับ สถานีรถไฟลพบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร โดยแจ้งตารางเวลาเดินรถไฟของสถานีรถไฟลพบุรี และสถานีรถไฟลพบุรี 2 (ท่าวุ้ง) พร้อมกำหนดตารางการเดินรถโดยสารประจำทาง (สองแถว) สาย 6168 ลพบุรี-บ้านข่อย (ช่วงลพบุรี-สถานีรถไฟลพบุรี 2)
เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง แนะนำให้ผู้โดยสารศึกษาตารางเวลาเดินรถทั้งรถไฟและรถโดยสาร และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อลดความไม่สะดวกจากการรอคอย การขึ้นโดยสารรถไฟผิดสถานี และเพื่อให้สามารถใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งการเตรียมความพร้อมและการวางแผนล่วงหน้า จะช่วยให้การเดินทางของทุกท่านเป็นไปอย่าง ราบรื่น สะดวก ปลอดภัย และตรงต่อเวลา
สำหรับขบวนรถไฟที่จะย้ายไปสถานีลพบุรี 2 (ท่าวุ้ง) เที่ยวขึ้น 7 ขบวน ประกอบด้วย ขบวน 7 รถด่วนพิเศษดีเซลราง กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่, ขบวน 111 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์-เด่นชัย, ขบวน 109 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่, ขบวน 9 รถด่วนพิเศษอุตราวิถี (CNR) กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่, ขบวน 13 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่, ขบวน 107 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์-เด่นชัย และขบวน 51 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่
เที่ยวล่อง 7 ขบวน ประกอบด้วย ขบวน 108 รถเร็ว เด่นชัย-กรุงเทพอภิวัฒน์, ขบวน 52 รถด่วน เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์, ขบวน 14 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์, ขบวน 10 รถด่วนพิเศษอุตราวิถี (CNR) เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์, ขบวน 112 รถเร็ว เด่นชัย-กรุงเทพอภิวัฒน์, ขบวน 8 รถด่วนพิเศษดีเซลราง เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์ และขบวน 102 รถเร็ว เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์ ส่วนขบวนรถธรรมดา ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถท้องถิ่น ยังจอดที่สถานีรถไฟลพบุรีเช่นเดิม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟลพบุรี โทร. 0-3641-1022 หรือ LINE OFFICIAL สถานีรถไฟลพบุรี @407fakws
สำหรับรถสองแถวสาย 6168 ลพบุรี-บ้านข่อย (ช่วงลพบุรี-สถานีรถไฟลพบุรี 2) กำหนดเวลาเดินรถให้สอดคล้องกับรถไฟที่จะมาถึงสถานีลพบุรี 2 (ท่าวุ้ง) โดยต้นทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี (บขส.ลพบุรี) บริเวณวงเวียนสระแก้ว ไปตามถนนนารายน์มหาราช ผ่านวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถึงวงเวียนศาลพระกาฬ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหน้าศาลพระกาฬ ผ่านสถานีรถไฟลพบุรี 1
จากนั้นกลับเส้นทางเดิม แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามซอยราชดำเนิน ผ่านตลาดสดเทศบาล 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เลี้ยวขวาไปตามถนนพระราม ผ่านศาลลูกศร เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพรหมมาสตร์ ข้ามแม่น้ำลพบุรี ไปตามทางหลวงชนบท ลบ.4003 ผ่านวัดพรหมมาสตร์ สถานีตำรวจภูธรท่าหิน วัดพระนางจามเทวี ถึงแยกบ่อเงิน เลี้ยวขวาไปตามถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี เข้าไปยังสถานีรถไฟลพบุรี 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ขึ้นอยู่กับการจราจร