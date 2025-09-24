เช็กด่วน!ขสมก.ปรับเส้นทางรถเมล์ 5 สาย เลี่ยงช่วงหน้ารพ.วชิระ จากเหตุถนนสามเสนทรุดตัว

ขสมก.แจ้งปรับเส้นทางเดินรถ 5 สาย เลี่ยงถนนสามเสนที่เกิดทรุดตัว ช่วงหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขสมก. แจ้งปรับเส้นทางเดินรถ ที่ผ่านถนนสามเสนเพื่อเลี่ยงจุดที่เกิดเหตุถนนทรุดตัว เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร ขสมก. จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถบริเวณถนนสามเสน ช่วงหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
โดยสายรถเมล์ ขสมก. ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้
สาย 3 (2-37) : หมอชิต 2 - สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี
สาย 49 (2-43) : หมอชิต 2 - หัวลำโพง
สาย 32 (2-5) : ท่าเรือปากเกร็ด - วัดโพธิ์
สาย 2-2 : ท่าเรือปากเกร็ด - ท่าเรือสี่พระยา
สาย 66 (2-12) : ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - สายใต้เท่า
ประชาชน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
BMTA Contact Center โทร. 1348 , เพจ ขสมก. พร้อมบวก และ www.bmta.co.th