“FRW” เพิ่ม3คลินิกฟื้นฟูสุขภาพ

ผู้จัดการรายวัน 360 - Form Recovery and Wellness ยกระดับการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสุขภาพของคนกรุงเทพฯ เพื่อรองรับชุมชนคนแอคทีฟที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกาศแผนขยายเปิด 3 สาขาใหม่ภายใน 12 เดือนข้างหน้า เปิดที่ KINGSQUARE Community Mall (ถนนพระราม 3) ศูนย์กีฬาแห่งใหม่ในย่านพร้อมพงษ์ และ นานา (ใกล้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) เพื่อให้บริการฟื้นฟูแบบสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Care) ครอบคลุมพื้นที่สำคัญของเมือง
นายRikhi Anandsongkit ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Form Recovery and Wellness กล่าวว่า ในขณะที่กระแส ‘แอคทีฟไลฟ์สไตล์’ กำลังมาแรงในหมู่คนกรุงเทพฯ ความต้องการด้านการฟื้นฟูได้เปลี่ยนไปเช่นกัน จากการผ่อนคลายที่ร้านนวดหรือสปา สู่การดูแลที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยมีคลินิกอย่าง Form Recovery and Wellness เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนที่ยกระดับมาตรฐานการดูแลหลังออกกำลังกายหรือหลังการผ่าตัด
ทั้งนี้วางแผนขยายเครือข่ายของ Form Recovery and Wellness 3 สาขาใหม่ภายใน 12 เดือนข้างหน้า เปิดที่ KINGSQUARE Community Mall (ถนนพระราม 3) ศูนย์กีฬาแห่งใหม่ในย่านพร้อมพงษ์ และ นานา (ใกล้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) มีเป้าหมายเพื่อให้คนกรุงเทพฯ สามารถเข้าถึงบริการกายภาพบำบัด แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวด การฉีดยา หรือการผ่าตัดโดยไม่จำเป็น เสริมเครือข่ายคลินิกปัจจุบันที่อโศก (สุขุมวิท 20) ทองหล่อ (สุขุมวิท 49) และที่ Urban Wellness Centre โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
โดย Form Recovery and Wellness จะยกระดับมาตรฐานการให้บริการในคลินิกตามแบบแผนที่พัฒนาจากงานกีฬามวลชนขนาดใหญ่ เพื่อให้การเข้ารับบริการมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และช่วยให้ผู้รับบริการสามารถกลับไปออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย ซึ่งมาตรฐานการทำงานของ Form Recovery and Wellness ถูกพิสูจน์ให้เห็นแล้วในภาคสนามของการแข่งขันระดับแนวหน้าอย่าง BYD HYROX Bangkok 2025
ทางคลินิกฯ ได้ทำหน้าที่ในฐานะพันธมิตรด้านกายภาพบำบัดอย่างเป็นทางการ (Official Physiotherapy Partner) โดยตลอด 48 ชั่วโมงของการแข่งขัน ทีมงานสามารถดูแลนักกีฬาได้มากกว่า 650 เคส ภายในโซนฟื้นฟู 10 เตียง โดยมีบุคลากร 14 คน ทั้งนักกายภาพบำบัด แพทย์แผนจีน และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็ม พร้อมรักษาเวลารอคิวเฉลี่ยไม่ถึง 6 นาที และไม่มีรายงานข้อร้องเรียนด้านการบาดเจ็บจากหน้างาน โดยการนำโมเดลดังกล่าวไปสู่ทำเลชุมชน จะช่วยให้กลุ่มนักกีฬาและผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย สามารถเข้าถึงการดูแลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ใกล้บ้านยิ่งขึ้น
นายRikhi กล่าวว่า “การได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรด้านกายภาพบำบัดอย่างเป็นทางการของ BYD HYROX Bangkok ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันฟิตเนสที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเรา ตลอด 2 วันของการแข่งขัน ทีมงาน Form Recovery and Wellness ดูแลนักกีฬามากกว่า 650 คน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามไปจนถึงการฟื้นตัวหลังจบรายการ เพื่อให้นักกีฬาทุกคนแข่งขันได้อย่างมั่นใจและกลับไปซ้อมต่อได้อย่างปลอดภัย การได้เห็นทีมรับมือกับข้อจำกัดด้านเวลาและปริมาณงาน พร้อมรักษามาตรฐานการดูแลไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพวกเรา”
ถัดมาในเดือนมิถุนายน Form Recovery & Wellness ในศึก APPT Challenger Bangkok ที่ Pad Thai Padel ทัวร์นาเมนต์กีฬาพาเดล (Padel) มืออาชีพระดับแถวหน้าของเอเชีย โดยทีมงานได้ลงพื้นที่ดูแลนักกีฬาต่อเนื่องเป็นจำนวนหลายวันติดต่อกัน พร้อมแสดงให้เห็นมาตรฐานงานคลินิกในสถานการณ์จริง