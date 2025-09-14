"อาฟเตอร์นูนที" เสน่ห์แห่งวัตถุดิบตามฤดูกาล เปิดประสบการณ์ศิลปะที่ลิ้มรสได้ ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับการลิ้มลองศิลปะที่ลิ้มรสได้ "อาฟเตอร์นูนที" สุดพิเศษจาก เชฟนิโกลาส์ แลมแบร์ เชฟขนมหวานระดับโลก ถ่ายทอดเสน่ห์ของวัตถุดิบตามฤดูกาลผ่านขนมหวานที่เต็มไปด้วยศิลปะและจินตนาการ เดอะเลาจน์ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมป๊อบอัพที่ คาเฟ่ มาเดอลีน ตั้งแต่วันนี้ - 10 ธ.ค.68
โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขอเชิญผู้ชื่นชอบขนมหวานร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเชฟนิโกลาส์ แลมแบร์ (Nicolas Lambert) หนึ่งในเชฟขนมหวานผู้สร้างสรรค์ที่สุดในโลก กับร้านป๊อปอัพและอาฟเตอร์นูนทีในช่วงเวลาจำกัด ผลงานของเชฟนิโกลาส์เป็นที่จดจำในด้านเทคนิคอันวิจิตรและความคิดสร้างสรรค์ที่เกินคาดเดา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Executive Pastry Chef ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ดูไบ แอท จูไมราห์ บีช และเคยฝากฝีมือไว้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ในฮ่องกงและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 10 ธันวาคม 2568 ร้านคาเฟ่ มาเดอลีน (Cafe Madeleine) จะถูกเนรมิตเป็นป๊อปอัพ นำเสนอขนมหวานซิกเนเจอร์และคอนเฟกชันสุดหรูของเชฟนิโกลาส์ ขณะที่เดอะเลาจน์ (The Lounge) เสิร์ฟอาฟเตอร์นูนทีในช่วงเวลาจำกัด ถ่ายทอดเสน่ห์ของวัตถุดิบตามฤดูกาลผ่านผลงานขนมหวานที่เปี่ยมด้วยศิลปะและจินตนาการ โดยเชฟนิโกลาส์ร่วมกับหัวหน้าเชฟขนมหวาน อันเดรีย โบนาฟฟินี (Andrea Bonaffini) Executive Pastry Chef ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ สนุกสนาน วัตถุดิบตามฤดูกาล และขนมหวานที่สวยงามดั่งงานศิลป์
“ได้ร่วมงานกับอันเดรียทำให้เราได้ผสมผสานสไตล์และความคิดสร้างสรรค์ของเราเข้าด้วยกัน เราร่วมกันออกแบบอาฟเตอร์นูนทีที่จะสร้างความประหลาดใจและรอยยิ้มในทุกคำที่ลิ้มลอง” เชฟนิโกลาส์กล่าว
“การได้ทำงานกับนิโกลาส์เป็นแรงบันดาลใจอย่างมาก” เชฟแอนเดรียกล่าวเสริม “ความร่วมมือครั้งนี้คือการผสมผสานในเรื่องของวัตถุดิบตามฤดูกาล การออกแบบงานศิลป์จากเราทั้งสองคน และรสชาติที่เพลิดเพลิน เพื่อรังสรรค์อาฟเตอร์นูนทีใหม่ที่จะตราตรึงใจแขกผู้มาเยือน”
อาฟเตอร์นูนทีโดยเชฟนิโกลาส์ แลมแบร์ แขกผู้มาเยือนจะได้สัมผัสการเดินทางสู่โลกแห่งรสชาติที่ประณีต เริ่มจากเมนูเรียกน้ำย่อย ไม่ว่าจะเป็น โฮตาเตะสแกลล็อปเซวิชกับส้มและยูสุ, มะเขือเทศแอร์ลูมกับสะระแหน่, บรอนเต พิสตาชิโอ และสตรัคคิอาตั้ลลา, สลัดปูม้ากับมะม่วง อะโวคาโดย่างและโอเซียตราคาเวียร์, ฟัวกราส์เป็ดรมควันกับราสป์เบอร์รี่และบีทรูทคอมโพต์, ปลาหมึกญี่ปุ่นกับคูคุนชีและโฟมมันฝรั่งรมควัน, แซลมอนบาลิคกับซันโชก์และไข่ปลาแซลมอนดอง ไปจนถึงของว่างไฮไลต์อย่าง คร็อกมองซิเออร์ทรัฟเฟิลดำ
ปิดท้ายด้วยบทบรรเลงขนมหวานซิกเนเจอร์ของเชฟนิโกลาส์ ไม่ว่าจะเป็น Acacia Honey and Thai Mango Bee, ทาร์ตพิสตาชิโอและสตรอว์เบอร์รี่, ชูวานิลลาคาราเมลและพีแคน, และเค้กช็อกโกแลตสามเลเยอร์ รวมถึงเซอร์ไพรส์พิเศษอย่าง บรีโอชวานิลลาทาฮิติและนิบโกโก้คาราเมล ก่อนปิดท้ายด้วย ซอฟต์เสิร์ฟนมฮอกไกโดและมะม่วงแพชชั่น
เชฟนิโกลาส์ คือผู้ที่เคยได้รับรางวัล Asia’s Best Pastry Chef 2018 และเป็นที่ยกย่องในฐานะผู้สร้างสรรค์ “ศิลปะที่ลิ้มรสได้” ทั้งรสชาติและดีไซน์ที่สวยงามไม่ต่างจากงานศิลป์ กับปรัชญาการทำขนมที่เน้นวัตถุดิบหลักพร้อมถ่ายทอดผลงานที่ทั้งงดงามและเต็มรสชาติ และการมาเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่คนรักขนมหวานไม่ควรพลาด
นอกจากนี้ เชฟนิโกลาส์ยังได้เนรมิต Cafe Madeleine ให้กลายเป็นป๊อปอัพพาทิสเซอรี่นำเสนอขนมหวานซิกเนเจอร์และคอนเฟกชันชั้นเลิศในแบบฉบับฝรั่งเศส ผสมผสานแรงบันดาลใจจากวัตถุดิบตามฤดูกาล พร้อมให้บริการทั้งรับประทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน
อาฟเตอร์นูนทีโดยเชฟนิโกลาส์ แลมแบร์ ให้บริการทุกวัน ในเวลา 14.00 – 17.00 น. ที่เดอะเลาจน์ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ราคาท่านละ 1,800 บาท++ และป๊อปอัพที่ร้านคาเฟ่ มาเดอลีน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2032-0885 หรือพูดคุยกับเราผ่าน FS Chat App
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline