เอาใจคนรักปูและซีฟู้ด "บุฟเฟต์มื้อสายวันอาทิตย์" ณ ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่

ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ (Espresso) โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) แนะนำบุฟเฟต์มื้อสายวันอาทิตย์ (Sunday Brunch) ที่ถูกใจคนรักปูและอาหารทะเล อิ่มอร่อยไปกับกองทัพปู 6 ชนิด อย่างพร้อมหน้ากับครอบครัวและคนที่รัก
เริ่มต้นความอร่อยด้วยปูสดใหม่จากทะเลไทยและปูนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งหมด 6 ชนิด ให้บริการเย็นฉ่ำบนน้ำแข็ง อาทิ ขาปูสีทอง (Golden King Crab) ขาปูชิลีนึ่ง (Chilean King Crab) ขาปูหิมะนึ่ง (Steamed Snow Crab) และก้ามปูม้านึ่ง (Swimmer Blue Crab Claws) อีกทั้งยังมีปูทะเลนึ่งร้อนและอาหารทะเลอีกมากมายให้บริการอย่างไม่จำกัด
นอกจากนั้นยังมีอาหารนานาชาติแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยที่เน้นปูเป็นส่วนผสมหลักให้บริการเป็นอาหารพิเศษเติมเต็มให้บุฟเฟ่ต์มื้อสายวันอาทิตย์เป็นสวรรค์ของคนรักปู เริ่มจากมุมอาหารไทยที่นำเสนอ ข้าวซอยไก่กับเนื้อปู และอาหารพิเศษที่หลายท่านชื่นชอบอย่างข้าวขยำปู ส่วนมุมอาหารอินเดีย มีชีสปั้นก้อนเสิร์ฟพร้อมกับซอสมะเขือเทศครีมเนื้อปู (Malai Kofta with Crab) แกงกะหรี่ปูและชีสพาเนีย (Paneer Crab Curry)
สำหรับมุมอาหารจีน มีข้าวผัดหนำเลี๊ยบเนื้อปูชิลี บะหมี่แกงกะหรี่ปู และบะหมี่เกี๊ยวปูหมูสูตรกวางตุ้ง มุมอาหารญี่ปุ่นแนะนำข้าวห่อสาหร่ายไส้ปูนิ่มทอดกรอบ ข้าวหน้าปลาทูน่า หอยเชลล์ และเนื้อปู และอีกหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าปลาดิบ ปลาดิบนานาชนิด และข้าวห่อสาหร่ายไส้ต่าง ๆ
บุฟเฟต์มื้อสายวันอาทิตย์ไม่ได้มีเพียงแค่ปูเท่านั้น แต่ยังมีอาหารพิเศษให้บริการถึงโต๊ะทำสดใหม่แบบจานต่อจาน สั่งได้ไม่จำกัด ได้แก่ หอยเชลล์ฮอกไกโดย่างเสิร์ฟกับซอสถั่วลันเตาและแพนเช็ตต้า, หนวดปลาหมึกยักษ์นำเข้าจากออสเตรเลียย่างเสิร์ฟกับพริกหวาน มันฝรั่งและสลัด, ไข่ดาวน้ำเสิร์ฟกับซอสล็อบสเตอร์และไข่ปลาคาเวียร์ราดซอสฮอลแลนเดซ, ไข่เป็ดกวนเสิร์ฟกับเนื้อปูอลาสกา, ซี่โครงแกะออสเตรเลียย่างกับสมุนไพรเสิร์ฟกับซอสมัสตาร์ดและไทม์, สเต็กเนื้อวากิวจากออสเตรเลียย่างกระเทียมสมุนไพรราดซอสเนยรสซีอิ้ว และบอสตันล็อบสเตอร์ย่างราดน้ำซอสต้มข่า
อาหารพิเศษเหล่านี้ล้วนมาช่วยเสริมและยกระดับบุฟเฟต์มื้อสายวันอาทิตย์ที่เต็มไปด้วยอาหารทะเลหลายชนิดและอาหารยอดนิยมที่ทุก ๆ ท่านชื่นชอบอย่างเนื้อซี่โครงออสเตรเลียอบ (Roasted Australian Prime Rib Beef) แฮมขาหมูไอเบอริโก้ (Iberico Ham) และตับห่านทอดเสิร์ฟคู่กับขนมปังบริยอช (pan-fried foie gras served on brioche) รับประทานคู่กับซอสเบอร์รี่และผักสลัดร็อกเก็ตให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น
เติมเต็มประสบการณ์สุดพิเศษด้วยบทเพลงไพเราะจากการแสดงดนตรีสด ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น.
บุฟเฟ่ต์มื้อสายวันอาทิตย์ ให้บริการทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น. ราคาท่านละ 2,900 บาท++ สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำอัดลมให้บริการแบบไม่จำกัดราคาท่านละ 200 บาท++ ส่วนบริการ ไวน์ โพรเซคโค เบียร์ ค็อกเทล น้ำผลไม้และน้ำอัดลม ราคาท่านละ 900 บาท++ และราคาท่านละ 2,300 บาท++ สำหรับการบริการแชมเปญแบบไม่จำกัด
ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ ตั้งอยู่ที่ชั้น M โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ InterContinental.com/Bangkok
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline