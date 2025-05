"บุฟเฟต์มื้อสายวันอาทิตย์" ที่คนรักปูห้ามพลาด ณ ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com

(Espresso)(InterContinental Bangkok) แนะนำ(Sunday Brunch) ที่ให้บริการอาหารนานาชาติหลากหลายรายการ โดยมีอาหารพิเศษที่ถูกใจคนรักปูและอาหารทะเลเริ่มต้นด้วยปูสดๆ จากทะเลไทยและปูนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด 6 ชนิด ให้บริการเย็นฉ่ำบนน้ำแข็ง อาทิ ขาปูสีทองนึ่ง (Steamed Golden King Crab Legs) ขาปูชิลีนึ่ง (Chilean King Crab) ขาปูหิมะนึ่ง (Steamed Snow Crab) และก้ามปูม้านึ่ง (Swimmer Blue Crab Claws) เป็นต้น และอาหารทะเลอีกหลายรายการให้บริการอย่างไม่จำกัด นอกจากนั้นยังมีปูทะเลนึ่งให้บริการแบบร้อน อาหารนานาชาติทั้งเมนูแบบดั้งเดิมหรืออาหารรังสรรค์ใหม่ที่มีปูเป็นส่วนผสมหลักให้บริการเป็นอาหารพิเศษเติมเต็มให้บุฟเฟต์มื้อสายวันอาทิตย์เป็นสวรรค์ของคนรักปูเริ่มจากมุมอาหารไทยที่นำเสนอ ข้าวซอยไก่และเนื้อปู และอาหารพิเศษที่ใครๆ ก็ชื่นชอบอย่างข้าวขยำปู ส่วนมุมอาหารอินเดีย มีแกงชีสกับเนื้อปูม้า (Malai Kofta with Crab) และแกงกะหรี่ขาปูชิลีกับชีสซอสหัวหอมมะเขือเทศ (Paneer Crab Curry) สำหรับมุมอาหารจีน มีอาหารให้เลือกรับประทานตั้งแต่ ข้าวผัดเนื้อปูชิลีและหนำเลี๊ยบ บะหมี่ราดปูและกุ้งผัดผงกะหรี่ และบะหมี่เกี๊ยวปูและหมูแบบกวางตุ้งมุมอาหารญี่ปุ่น บริการข้าวห่อสาหร่ายไส้ปูนิ่มทอดกรอบ ข้าวหน้าปลาทูน่า หอยเชลล์ และเนื้อปู และอีกหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะข้าวหน้าปลาดิบ ปลาดิบนานาชนิด และข้าวห่อสาหร่ายไส้ต่างๆ มุมพาสต้าปรุงสดก็ไม่น้อยหน้าแนะนำสปาเก็ตตี้ซอสเนื้อปูรสจัดจ้านความอร่อยยังไม่จบเท่านี้เพราะบุฟเฟต์มื้อสายวันอาทิตย์รูปแบบใหม่นี้ยังมีอาหารจานพิเศษอีก 6 รายการที่ล้วนปรุงใหม่จานต่อจานให้บริการ ได้แก่ ลิงกวินีเสิร์ฟคู่กับซอสเนื้อกุ้งมังกรแคริบเบียน (Linguine with Caribbean Rock Lobster Meat Sauce) หอยเชลล์ฮอกไกโดย่างเสิร์ฟกับซอสล็อบสเตอร์ (Grilled Hokkaido scallop, lobster sauce) กุ้งมังกรแคริบเบียนเทอร์มิดอร์ (Cheesy Thermidor gratin Caribbean rock lobster) เนื้อวากิวออสเตรเลียหมักกระเทียมและสมุนไพรเสิร์ฟคู่กับซอสไวน์แดง (Australian Wagyu sirloin beef steak, garlic fresh herbs, red wine sauce) กุ้งลายเสือย่างเสิร์ฟกับซอสเนยมะนาวเคเปอร์ (Grilled Tiger Prawns with Lemon and Caper Butter Sauce) และซี่โครงแกะออสเตรเลียหมักสมุนไพรสดและซอสพริกไทยสด (Australian Lamb Chop with Fresh Herbs and Black Pepper Sauce)อาหารจานพิเศษเหล่านี้ล้วนมาช่วยเพิ่มสีสันให้บุฟเฟ่ต์มื้อสายวันอาทิตย์ ที่มีอาหารทะเลสดใหม่คุณภาพสูง และอาหารยอดนิยมที่ทุก ๆ คนชอบ อย่างเนื้อซี่โครงออสเตรเลียย่าง (Roasted Australian Prime Rib Beef) แฮมขาหมูไอเบอริโก้ (Iberico Ham) และตับห่านทอดเสิร์ฟคู่กับขนมปังบริยอช (Brioche) ซอสมะม่วงและผักสลัดร็อกเก็ตให้บริการแบบไม่จำกัดบุฟเฟต์มื้อสายวันอาทิตย์ ให้บริการทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. ราคา 2,900 บาท++ต่อท่าน เพิ่ม 160 บาท++ สำหรับน้ำอัดลมแบบไม่จำกัด ส่วนแพคเกจเครื่องดื่มแบบไม่จำกัดราคา 1,200 บาท++ต่อท่าน แพคเกจเครื่องดื่มแบบไม่จำกัดพร้อมสปาร์คกลิ้งไวน์ (Sparkling Wine) ราคา 1,600 บาท++ต่อท่าน และแพคเกจเครื่องดื่มแบบไม่จำกัดพร้อมแชมเปญราคา 3,200 บาท++ต่อท่านห้องอาหารเอสเพรสโซ่ ตั้งอยู่ที่ชั้น M โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ#########################################