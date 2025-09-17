สำเร็จเกินคาด “บริการจากเจ้อเจียง บริการสู่สากล” มณฑลเจ้อเจียงจัดงานมหกรรมด้านการแพทย์แผนจีนและสุขภาพ ประจำปี 2568

เจ้อเจียงจัดงาน Vitafoods Asia 2025 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2568 ณ Hall 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงาน Vitafoods Asia 2025 เป็นงานมหกรรมบริการการค้าด้านการแพทย์แผนจีนและสุขภาพ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้หลักการสำคัญที่ว่า “บริการจากเจ้อเจียง บริการสู่สากล” ภายในงานได้มีการนำเสนอและจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและบริการอันล้ำสมัยของบริษัทด้านการแพทย์แผนจีนจากมณฑลเจ้อเจียงในหลากหลายสาขา ได้แก่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การบำบัดแบบดั้งเดิม และการบริหารจัดการสุขภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันการพัฒนาบริการการแพทย์แผนจีนของเจ้อเจียงสู่ระดับสากล และยกระดับความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมสุขภาพแบบครบวงจรระหว่างมณฑลเจ้อเจียงกับประเทศไทยให้แนบแน่นยิ่งขึ้น ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ประชาชนชาวไทยจึงให้การยอมรับและมีความเชื่อมั่นในศาสตร์การแพทย์แผนจีนในระดับสูง ประกอบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพระหว่างจีน-ไทยทวีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันล้ำค่าสำหรับบริษัทด้านบริการการแพทย์แผนจีนของมณฑลเจ้อเจียงในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ สำหรับงานนี้ พื้นที่จัดแสดงของมณฑลเจ้อเจียงมีขนาดรวม 90 ตารางเมตร โดยได้มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านบริการ เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งออกบริการการแพทย์แผนจีนระดับประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์อันโดดเด่นของแบรนด์ “บริการจากเจ้อเจียง” ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธิผล
การจัดแสดงในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทชั้นนำที่มีศักยภาพสูงจำนวนมากจากมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งครอบคลุมสาขาย่อยอันหลากหลาย ได้แก่ บริการเทคโนโลยีการแพทย์แผนจีนเพื่อชะลอวัย สุขภาพดิจิทัล การบำบัดด้วยการรมยา และบริการเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรจีน
ทั้งนี้ บริษัท Zhejiang Hongpeng Medical Technology Co., Ltd. ได้เข้าร่วมนำเสนอบริการด้านยาเซลล์ต้นกำเนิดและเทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกัน โดยมุ่งเน้นการจัดแสดงขีดความสามารถในการให้บริการแบบบูรณาการในด้านความงามและการชะลอวัยตามหลักการแพทย์แผนจีน รวมถึงการเก็บรักษาเซลล์เพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากบุคลากรในแวดวงการแพทย์ของไทยที่ได้เข้ามาหารือในเชิงลึก
มหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว และยังได้นำเสนอ “แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zhi Kui Health” ซึ่งเป็นการผสานรวมเทคโนโลยี AI และเมตาเวิร์สเข้าด้วยกัน โดยเชื่อมโยงการฟื้นฟูร่างกายตามหลักการแพทย์แผนจีนเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการบูรณาการที่สมบูรณ์แบบในการฟื้นฟูสุขภาพที่บ้านและการบริหารจัดการสุขภาพเฉพาะบุคคล ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมและโซลูชันใหม่สำหรับสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทย
ในส่วนของบริษัท Sen Weitai Trading Co., Ltd.จากเมืองหางโจว ได้เข้าร่วมนำเสนอแบรนด์ “Ai Hua Tang” ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์รมยาคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและบริการผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ทำให้แบรนด์ได้สั่งสมชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนาน และได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเผยแพร่วิธีการบำบัดรักษาภายนอกด้วยการแพทย์แผนจีนสู่สากล ขณะที่บริษัท Jiayu Health Technology (Zhejiang) Co., Ltd. ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและนำไปประยุกต์ใช้เห็ดราที่มีสรรพคุณทางอาหารและยา ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเห็ดราที่ใช้บริโภคและทางยา มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เพื่อนำเสนอสารสกัดและเทคโนโลยีจากเห็ดราที่พัฒนาร่วมกัน โดยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากเห็ดราที่มีคุณภาพสูง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างสูงจากผู้เข้าชมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการให้ความสำคัญต่อบริการด้านเทคโนโลยีการสกัดเห็ดราของบริษัท
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน พื้นที่จัดแสดงของมณฑลเจ้อเจียงได้จัดเตรียมกิจกรรมพิเศษที่หลากหลายและน่าสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมชิมชาสมุนไพรและกิจกรรมทดลองการบำบัดด้วยการรมยา กิจกรรมที่มีการโต้ตอบเหล่านี้ได้ดึงดูดผู้เข้าชมจำนวนมากให้เข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์บริการการแพทย์แผนจีนซึ่งมีคุณภาพสูงด้วยตนเอง ทั้งนี้ พื้นที่จัดแสดงของมณฑลเจ้อเจียงได้มุ่งมั่นที่จะนำเสนอเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์และสารัตถะดั้งเดิมของ “บริการการแพทย์แผนจีนจากเจ้อเจียง” ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนชาวไทย เพื่อสร้างสะพานแห่งมิตรภาพและสุขภาพสำหรับความร่วมมือระหว่างจีน-ไทยในสาขาการแพทย์แผนจีน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยผู้เข้าชมอย่างคับคั่ง ส่งผลให้คณะผู้จัดแสดงจากมณฑลเจ้อเจียงกลายเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการจัดงาน และได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมงาน
สำหรับการจัดงาน “มหกรรมบริการการค้ามณฑลเจ้อเจียง (ประเทศไทย) ด้านการแพทย์แผนจีนและสุขภาพ” ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จในการบุกเบิกช่องทางการส่งออกใหม่สำหรับบริการด้านการแพทย์แผนจีนของเจ้อเจียง และยังได้รับความสนใจและการตอบรับในเชิงบวกอย่างกว้างขวางจากตลาดไทย ด้วยหลักการสำคัญที่ว่า “บริการจากเจ้อเจียง บริการสู่สากล” โดยพื้นที่จัดแสดงของมณฑลเจ้อเจียงได้นำเสนอบริการอันเป็นเอกลักษณ์หลากหลายรายการ เพื่อเป็นการแสดงให้ประจักษ์ถึงเสน่ห์และรากฐานที่หยั่งรากลึกของการแพทย์แผนจีน ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับในบริการดังกล่าวจากผู้เข้าชมชาวไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สำหรับในอนาคต มณฑลเจ้อเจียงจะยังคงมุ่งมั่นกระชับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการแพทย์แผนจีนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งผลักดันบริการด้านนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับโลก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศและภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าถึงและได้รับคุณประโยชน์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจากการแพทย์แผนจีนได้อย่างทั่วถึง