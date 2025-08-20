ม.ขอนแก่นขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ จัด “KKU Enterprise Demo Day #2”

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นวัตกรรมดิจิทัลและสุขภาวะเปิดเวทีจับคู่ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มKKU Marketการจัดงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นบทบาทของ ม.ขอนแก่นในการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่นักวิจัย ภาคธุรกิจ และนักลงทุน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสังคมในวงกว้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์เคเคยู เอนเตอร์ไพรส์ (KKU Enterprise) จัดกิจกรรม “KKU Enterprise Demo Day #2: นวัตกรรมดิจิทัลและสุขภาวะ Smart Digital & Wellness” ขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ที่ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานและนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุน
ในพิธีเปิด รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยตั้งเป้าจัดกิจกรรมลักษณะนี้เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงนักวิจัย ผู้ประกอบการ และนักลงทุน
ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญหลายประเภท อาทิ KKU Market แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ผู้บริโภค, KKU IntelSphere แพลตฟอร์ม AI เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย, การประยุกต์ใช้ AI ด้านสุขภาพ, แชตบ็อตเพื่อการดูแลผู้ป่วย, Functional Wellness Directory ระบบฐานข้อมูลสุขภาวะบุคคล และ Cellular Therapy Service (CTC) การให้บริการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด
นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เช่น Brain Booster’s Product, อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพ และ Functional Food ภายใต้โครงการ KKU Select ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ช่วงท้ายของงานเป็นกิจกรรม Networking และ Business Matching เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจากภาคธุรกิจและนักลงทุนได้จับคู่เจรจาความร่วมมือกับนักวิจัย เพื่อต่อยอดผลงานสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งการทดลองตลาด การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน และเชื่อมโยงช่องทางจัดจำหน่าย
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ KKU Enterprise เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ เป้าหมายคือการทำตลาดแบบครบวงจร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ โดยการจัด Demo Day ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงผลงาน แต่เป็นประตูสู่โอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาด สร้างรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไป
งานในครั้งนี้ถือเป็น Demo Day ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด ‘นวัตกรรมดิจิทัลและสุขภาวะ’ พร้อมทั้งเปิดตัวแพลตฟอร์ม KKU Market อย่างเป็นทางการ นับเป็น E-Marketplace แห่งแรกของมหาวิทยาลัย ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 300 รายการ พร้อมจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ สร้างความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงผู้บริโภค”.