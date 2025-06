NIA เวทีโชว์ศักยภาพ 21 ทีมธุรกิจนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก ในโครงการ Global Investment Link โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงาน Demo Day – Tommorow Starts Here ภายใต้โครงการ Global Investment Link เพื่อผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ไทย จำนวน 21 ทีม ใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ นวัตกรรมด้านอาหารและผลไม้ไทยมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก นวัตกรรมด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ พลังงานสะอาด ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI Tech) ยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องและ E-Commerce & Social Commerce โดยมีเป้าหมายเชื่อมต่อสู่โอกาสการลงทุนและขยายตลาดระดับภูมิภาคในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยกิจกรรม Demo Day – Tomorrow Starts Here มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ Embassy Diplomat Screens, Central Embassy, กรุงเทพฯสำหรับโครงการ Global Investment Link ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการไทยผ่านกระบวนการอบรมเข้มข้นกว่า 40 ชั่วโมง และกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกกว่า 80 ชั่วโมง ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนา Pitch Deck การระดมทุน การเจรจาต่อรองกับนักลงทุน ตลอดจนการจัดทำ Term Sheet และ Due Diligence โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้เครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรม โดยภายในงาน Demo Day – Tomorrow Starts Here จะเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของสตาร์ทอัพภายใต้โครงการ ผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) และกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย (Networking) เพื่อเปิดโอกาสเชื่อมต่อกับนักลงทุนจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อนำเสนอมุมมองและแนวโน้มการลงทุนในสตาร์ทอัพ และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการขยายเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจของตนเองให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ โครงการ Global Investment Link จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีเป้าหมายสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล และเสริมสร้างระบบนิเวศการลงทุนในภูมิภาคให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน