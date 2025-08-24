ท่องเที่ยวเชื่อมั่นตลาดปลายปีฟื้นตัว จัดงานแสดงเครื่องเล่น-บิลเลียดครั้งแรก

ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยความร่วมมือประเทศไทยและจีน เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องเล่น สวนสนุก และแหล่งท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ Thailand Amusement & Attraction Parks Expo (TAAPE) 2025 พร้อมกับงานแสดงสินค้าบริการกีฬาเพื่ออุตสาหกรรมบิลเลียดและสนุกเกอร์ หรือ Thailand Billiards Expo (TBE) 2025 ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นำผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องเล่น สวนสนุก และกีฬาบิลเลียดแบรนด์ชั้นนำกว่า 300 บริษัท จาก 30 ประเทศ แสดงสินค้าพร้อมจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ที่น่าสนใจ คาดมีผู้เข้าร่วมงาน 5,000 คน สร้างมูลค่าซื้อขายรวมมากกว่า 50 ล้านบาท
นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย (BSAT) กล่าวถึงแนวโน้มและความเชื่อมั่นของตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาในประเทศไทยว่า ปลายปีถือเป็นช่วงพีคหรือไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวประเทศไทย และด้วยศักยภาพด้านสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว การบริการที่ครบครัน จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาจำนวนมาก ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวไทยและภูมิภาคนี้ผลิกฟื้นขึ้นมาได้
ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและกีฬาในช่วงปลายปีที่จะกลับมาคึกคัก ทางหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยและประเทศจีนได้หารือและร่วมกันเตรียมจัดงาน Thailand Amusement & Attraction Parks Expo (TAAPE) 2025 ถือเป็นงานสำคัญสำหรับส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรระดับภูมิภาค
ภายในงาน TAAPE จัดแสดงสินค้าบริการที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเครื่องเล่น สวนสนุก วิดีโอเกม และผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง จะเป็นเวทีแสดงสินค้าสำหรับบริษัทผู้ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับสวนสนุก/แหล่งท่องเที่ยว โดยนำผู้ประกอบการแบรนด์สวนสนุน เครื่องเล่น ของเล่น และบริการกีฬากว่า 300 บริษัท จาก 30 ประเทศ อาทิ ไทย เวียดนาม เกาหลี จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เยอรมนี อินเดีย ฝรั่งเศส มาเลเซีย ออสเตรเลีย อเมริกา อินโดนีเซีย รัสเซีย ไต้หวัน ฯลฯ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าบริการของเล่น เช่น รถไฟเหาะ เครื่องเล่นทางน้ำ เกมวิดีโอ ประสบการณ์เสมือนจริง ความบันเทิงตามธีม สวนสนุกสำหรับเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม บริการอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมการนำเสนอเวิร์กช็อป และการสาธิตเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดของเกม กีฬา ของเล่นทันสมัยในงานครั้งนี้
บนพื้นที่เดียวกันยังได้จัดงาน Thailand Billiards Expo (TBE) 2025 ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ถือเป็นโอกาสทองของวงการกีฬาบิลเลียดไทย ซึ่งจะได้เห็นนวัตกรรมล่าสุดของอุปกรณ์ต่างๆ จากทั่วโลก และที่สำคัญที่สุดคือ งานนี้จะเป็นเวทีที่ช่วยยกระดับมาตรฐานวงการบิลเลียดของไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สมาคมฯ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้งานนี้ประสบความสำเร็จ และเชื่อมั่นว่างาน TBE จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจกีฬาบิลเลียดมากขึ้น รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของกีฬาบิลเลียดในระดับภูมิภาคต่อไป
นายหวัง เจ้าหยุน ประธานบริหาร บริษัท กวางตง แกรนเดอร์ เอ็กซิบิชั่น กรุ๊ป กล่าวเสริมว่า ในวาระครบรอบ 35 ปีความสัมพันธ์จีน–อาเซียน และ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน การจัดงาน TAAPE 2025 และ TBE 2025 ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย–จีน ถือเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพไทย–จีนผ่านพลังของอุตสาหกรรมด้วยมูลค่าการค้าจีน–ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการของภาคธุรกิจในการ “ออกสู่ต่างประเทศ” มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประชากรมากกว่า 680 ล้านคน และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละกว่า 5% กลายเป็นภูมิภาคสำคัญในกลยุทธ์ระดับโลกของบริษัทต่าง ๆ
ในด้านการท่องเที่ยว ตลาดท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการเติบโตกว่า 7% ต่อปี ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวมีช่องว่างสูง TAAPE 2025 จะมุ่งเน้นที่อุปกรณ์วัฒนธรรม อุปกรณ์ท่องเที่ยว และเครื่องเล่นต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับโลก และสนับสนุนให้ธุรกิจเข้าถึงตลาดอาเซียนและเอเชียใต้ ด้วยเทคโนโลยี VR/AR กำลังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค และกลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาวในภูมิภาคนี้ให้ความสนใจประสบการณ์ immersive อย่างสูง
ส่วนทางกีฬาบิลเลียด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีอุตสาหกรรมบิลเลียดใหญ่อันดับสองของโลก และประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมบิลเลียดในอาเซียน TBE 2025 จะสร้างแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนระดับโลก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกด้านการแข่งขัน อุปกรณ์ และการพัฒนาบุคลากร ความผสมผสานระหว่างธุรกิจกีฬาและเศรษฐกิจท่องเที่ยวกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่เพื่อการเติบโตของประเทศ
นายหวัง กล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท คอมพาสเอ็กซิบิชั่น จำกัด จัดงานขึ้น พร้อมมีตัวแทนองค์กรให้การสนับสนุนและความร่วมมือที่สำคัญจากทั้งไทยและจีน ที่ได้ร่วมแถลงข่าวจัดงาน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทย สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย (BSAT) สำนักงานเศรษฐกิจและการค้ามณฑลกวางตุ้งประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและบันเทิงแห่งประเทศจีน สมาคมการค้าไทย-จีน สมาคมสวนสนุกและสถานบันเทิงสำหรับครอบครัวแห่งมาเลเซีย สมาคมนันทนาการสำหรับครอบครัวอินโดนีเซีย (ARKI) จาก Funworld สมาคมบิลเลียดและสนุกเกอร์เวียดนาม สมาคมบิลเลียด-สนุกเกอร์ลาว สภาส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศจีน สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นเพื่อการเรียนรู้เวินโจว สมาคมเกมและเครื่องเล่นจงซาน รวมไปถึงบริษัท Jinma Amusement บริษัท MACROMOS AIRSTAR บริษัท บริษัท โซลิด เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด บริษัท Gabenate Co., Ltd. เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือต้องการสร้างมาตรฐานร่วม แบ่งปันเทคโนโลยี และขยายตลาดร่วมกัน ทั้งหมดนี้เพื่อการบูรณาการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา ให้ความบันเทิงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว และกีฬาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค