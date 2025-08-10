ล้างภาพการพนัน "โป๊กเกอร์" สร้างอาชีพ-รายได้หมื่นล้าน ปั้นทีมชาติเข้าเอเชียนเกมส์

ณ เวลานี้วงการกีฬาได้มีการกำหนดกีฬาชนิดใหม่เกิดขึ้นในไทยแล้วนั่นก็คือ "โป๊กเกอร์" เกมไพ่ที่ได้รับความนิยมเล่นมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลก แต่ในประเทศไทยบางคนกลับมองว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายการพนัน ทั้งที่ทั่วโลกต่างบอกว่านี่เป็นกีฬาที่สร้างรายได้ มีการแข่งขันอย่างจริงจังชิงเงินรางวัลหลักล้าน
ที่ผ่านมาโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศทั้งหมด และยิ่งกว่านั้นมีคนไทยไม่น้อยชื่นชอบเล่นโป๊กเกอร์มากบางคนถือว่ามีชื่อเสียงด้วยซ้ำ เดินทางไปแข่งในระดับเอเชีย, ระดับโลก คว้าเงินรางวัลมากมาย วันนี้เลยมีคนมองว่าจะดีกว่าไหม หากเม็ดเงินมหาศาลจากการจัดแข่งขันโป๊กเกอร์หมุนมาลงที่ไทย โดยที่ไม่เกี่ยวกับการพนันเลยสักสตางค์เดียว
เพื่อให้เห็นภาพที่กว้างมากขึ้นนักเล่นโป๊กเกอร์มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก หลายคนเล่นเป็นอาชีพ และพวกนักเล่นระดับท็อปส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรป และ อเมริกา เมื่อคนเล่นมากขึ้นก็ได้มีการจัดการแข่งขันเวิลด์ซีรีส์ World Series of Poker (WSOP) ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลอย่างน้อย 1 ล้านเหรียญ ส่วนประเทศที่เป็นเจ้าภาพได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่ามีรายได้สะพัดในช่วงทัวร์นาเม้นเป็นหลักพันล้าน จากการจองโรงแรมที่พัก ระบบขนส่ง อาหารการกิน หรือ การท่องเที่ยว
ยกตัวอย่าง ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เจ้าพ่องานเวิลด์ซีรีส์ World Series of Poker (WSOP) รายการใหญ่สุดของโลก มีเงินรางวัลรวมสูงถึงกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังมี มาเก๊า ที่จัดการแข่งขันโป๊กเกอร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมมากกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญต่อปี และยังมีระดับ Asian Poker Tour (APT), World Poker Tour (WPT) และ PokerStars Live ที่มี ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และ เกาหลีใต้ ที่ดึงดูดนักโป๊กเกอร์เดินทางไปแข่งขัน
โดย พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย ที่มองเห็นโอกาสในการกระตุ้นเศษฐกิจไทยด้วยการใช้ "โป๊กเกอร์" เป็นเครื่องมือในการหารายได้เข้าสู่ประเทศและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัว ตัดสินใจเดินหน้าล้างคำว่า "การพนัน" ให้ออกไปจาก "โป๊กเกอร์" ในสายตาคนไทย ประสานงานหลายกระทรวงจนได้รับการอนุมัติให้เป็นกีฬา และ ผ่อนปรนให้จัดการแข่งขันได้ แต่ต้องมีใบอนุญาต
"ผมได้เริ่มจากการจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาขึ้นมา เพื่อที่จะช่วยให้กีฬาโป๊กเกอร์ในไทยพัฒนาขึ้น และสร้างภาพลักษณ์ให้คนไทยได้รับรู้ว่าโป๊กเกอร์ไม่ใช่การพนัน ถึงแม้ว่าจะเป็นกีฬาที่มีอุปกรณ์เป็นไพ่ ที่จัดอยู่ในหมวดการพนัน แต่โป๊กเกอร์สามารถเล่นได้ โดยที่ไม่มีการเดิมพันก็ได้ ซึ่งก็อยู่ที่คนมอง หากการเล่นโป๊กเกอร์แล้วมีการวางเงินเดิมพันจริงๆ อันนี้คือการ
พนัน ยังไงก็ผิดกฎหมาย แต่ถ้าเล่นโป๊กเกอร์แล้วไม่มีการเดิมพัน นั่นแหละคือเกมกีฬา ฉะนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือการทำให้โป๊กเกอร์ปลอดการพนัน เล่นในนามสมาคมมีการรับรองอย่างถูกต้องไม่มีการเดิมพันจะต้องถูกกฎหมาย แต่หากเล่นตามบ่อนก็ถือว่าผิดกฎหมาย"
"สมาคมต้องการที่จะสร้างนักกีฬาระดับอาชีพเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งในทัวร์นาเม้นต่างๆ แต่ทั้งนี้เพื่อให้สบายใจแก่ผู้ปกครอง สมาคมจะเริ่มสร้างนักกีฬาในกลุ่มที่อายุ 20 ปีขึ้นไป ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงอายุที่มากเกินไปหากเทียบกับในต่างประเทศ แต่เราก็ยังต้องยึดถือวัฒนธรรมของไทยเป็นอันดับแรกก่อน แต่หากโป๊กเกอร์สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ้าเล่นตามกรอบระเบียบไม่มีการพนัน จนคนไทยเปิดใจได้ ก็จะเข้าสู่การฝึกเป็นอะคาเดมี่เหมือนอย่างในต่างประเทศแน่นอน"
เมื่อ พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร เปิดตัวมาแบบนี้พร้อมกับการรับรองจากรัฐบาลว่าถูกกฎหมายหากเล่นแบบไม่มีการพนัน จึงทำให้เกิดการแข่งขันโป๊กเกอร์ครั้งแรกในไทย รายการ WPT Prime Thailand Exhibition 2025 ซึ่งเป็นเหมือนแมตช์สาธิตเพื่อเปิดโลกเปิดใจแก่คนที่มองภาพลบของโป๊กเกอร์ให้รับรู้ว่าสามารถเล่นได้โดยไม่มีการพนัน ด้วยระบบการจัดการแข่งขันระดับเอเชีย มี ไมเคิ่ล จาง ผู้จัดการทั่วไปแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ World Poker Tour (WPT) มาร่วมในงานที่โอบีไลฟ์ ชั้น 5-6 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ กรุงเทพฯ
ภาพที่เกิดขึ้นคือมีนักกีฬาโป๊กเกอร์จากทั่วโลกเดินทางมาแข่งขัน รวมกับนักเล่นโป๊กเกอร์ไทย เป็นจำนวนกว่าหลายหมื่นชีวิต แล้วยังมีการสำรวจเศรษฐกิจทุกด้าน เช่น ที่พักโรงแรมบริเวณใกล้เคียง ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ระบบคมนาคมรถรับส่ง มีเปอร์เซ็นต์รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจต่อเศรษฐกิจของประเทศ
พล.ต.ต.ลัทธสัญญา ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า "กีฬาโป๊กเกอร์สามารถเป็นกีฬาอาชีพได้ เพราะการแข่งขันในระดับนานาชาติจะมีการจัดแรงกิ้ง ก็เหมือนกับกีฬากอล์ฟ เทนนิส ที่เวลาแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทัวร์ต่างๆ ก็จะมีเงินรางวัล ซึ่งในเวลานี้ก็มีคนไทยหลายคนที่ไปอยู่ในระดับนั้นแล้ว เพียงแค่ประเทศไทยยังไม่ได้รับรอง วันนี้เราต้องการให้ประเทศไทย สังคมไทย รับรองกลุ่มนักกีฬาโป๊กเกอร์ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ อยากเห็นธงชาติไทยติดตรงหน้าอกของนักกีฬาโป๊กเกอร์อาชีพ และที่สำคัญคือประเทศไทยจะเป็น 1 เสียงผลักดันให้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย และ มนตรีซีเกมส์ บรรจุไปในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ กับ ซีเกมส์"
ส่วน กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังยืนยันว่า โป๊กเกอร์เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ทั่วโลกเล่นกัน จะเรียกได้ว่าเล่นกันมากที่สุดอีกหนึ่งชนิดกีฬาเลยก็ว่าได้ แล้วพอเข้ามาศึกษาเรื่องตัวเลข นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทยผ่านอีเวนต์นี้ที่เป็นอีเวนต์ปกติ จะสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีนักกีฬาโป๊กเกอร์เก่งอย่าง ปุณณัตถ์ ปุณศรี ซึ่งปีที่แล้วเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยจริง ๆ แล้ว
โป๊กเกอร์ก็แพร่หลายอยู่แล้วในประเทศไทย เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับการโปรโมทให้เป็นชนิดกีฬาในประเทศไทยเท่านั้นเอง
สำหรับกีฬาโป๊กเกอร์นั้น คืออีก 1 โอกาสที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย ไม่ต่างจาก โมโตจีพี หรือ วอลเลย์บอล และอีกหลากหลายกีฬาระดับโลกที่มาจัดในไทย แต่ก็แปลกใจว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่กลับมองโป๊กเกอร์เพียงด้านเดียวคือการพนันทั้งที่เล่นแบบไม่ต้องมีการพนันก็ได้ เหมือนอย่างกีฬาบิลเลียด สนุกเกอร์ ที่จะมองเป็นกีฬาก็มองได้
มันก็น่าตลกเหมือนกันนะว่า กัญชา กระท่อม เป็นยาเสพติด คนไทยเกินครึ่งประเทศเรียกร้องให้ถูกกฎหมายใช้ได้อย่างเสรี หรือ เพื่อการแพทย์ แต่ก็ไม่ได้สร้างประโยชน์หรือรายได้อะไรให้ประเทศ กลับกันกีฬาโป๊กเกอร์สามารถเล่นได้อย่างถูกกฎหมาย จัดแข่ง 1 ทัวร์นาเม้นก็สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลแต่กลับถูกกดดันจากสังคมว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเป็นการพนัน
ตัวอย่างมีให้เห็นเช่น กีฬาอีสปอร์ต ที่เริ่มแรกโดนสังคมโจมตีว่าเป็นแค่เด็กติดเกม ทำเพื่อเอาใจคนติดเกม แต่เมื่อพิสูจน์ได้พร้อมกับการสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต เสียงที่กรนด่าในด้านลบเริ่มเบาลงๆ จนวันนี้ อีสปอร์ต กลายเป็นกีฬาที่สร้างรายได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของไทย
มองมาที่ กีฬาโป๊กเกอร์ ที่สามารถทำได้ไม่แพ้กัน เพียงแค่ทุกคนยังไม่เข้าใจ แต่วันนี้ลองมาเปิดใจดู ทำตามกติกาสากล เล่นได้โดยมีข้อบังคับทางกฎหมายรับรองว่ามากกว่าความสนุกที่ผู้เล่นได้รับ ประเทศชาติก็ได้ประโยชน์ ไม่แน่อาจจะเป็นกีฬานำพาเศรษฐกิจของจริงก็เป็นได้