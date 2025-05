DKSH คว้า Healthcare Asia Medtech Awards 2025 ย้ำความเป็นเลิศจาก Home Pulse

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านโซลูชันการดูแลสุขภาพและผู้นำด้านการขยายตลาด สำหรับบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์ยา บริษัทผู้ผลิตยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเครื่องมือแพทย์ ได้รับรางวัล Healthcare Asia Medtech Awards 2025 สาขา “Hospital Partnership of the Year – Thailand” ซึ่งมีพิธีมอบรางวัล ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็วๆ นี้ รางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จของ “Home Pulse” นวัตกรรมด้านบริการสุขภาพที่มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน ช่วยยกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยการได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงองค์ความรู้ ความชำนาญและเชี่ยวชาญในระบบการดูแลสุขภาพในประเทศไทยของ DKSH และเป็นผลจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการโดยให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นหลัก มีการศึกษาความต้องการของผู้ป่วย และออกแบบบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเดินทางไปโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากบริการดังกล่าว DKSH ยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการสุขภาพต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างแก่ชุมชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องอีกด้วยHealthcare Asia Medtech Awards ถือเป็นหนึ่งในรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพของเอเชีย ซึ่งยกย่องโครงการ องค์กร และผู้นำที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน ทั้งยังมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตเป็นบริการดูแลสุขภาพที่บ้านแบบครบวงจรของ DKSH ที่พลิกโฉมการให้บริการทางการแพทย์ที่บ้านในประเทศไทยด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาล เช่น การเก็บตัวอย่างเลือด การให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ (Teleconsultation) การตรวจวินิจฉัย และการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังถึงบ้านของผู้ป่วยโดยตรง ด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำและสถาบันการแพทย์ใประเทศไทย “Home Pulse” ช่วยลดความจำเป็นในการเดินทางไปโรงพยาบาล โดยมอบประสบการณ์ที่สะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความแออัดหรือการรอคิวนานในโรงพยาบาลนับตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน “Home Pulse” ช่วยลดอัตราการกลับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลได้ถึง 30% ปัจจุบันได้ขยายการให้บริการครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี อยุธยา นครปฐม และนนทบุรี พร้อมมีแผนที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้นี้กล่าวว่า “'Home Pulse' ได้กำหนดนิยามใหม่ในการส่งมอบบริการถึงบ้านของผู้ป่วย ด้วยมาตรฐานที่เทียบเท่ากับโรงพยาบาล DKSHรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยความสำเร็จของ Home Pulse ในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของ DKSH ในการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นหลัก และการสร้างระบบนิเวศสุขภาพที่ยั่งยืน และจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรายังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพในเอเชีย ตามพันธกิจในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนของเรา"นอกจากรางวัลสาขา "Hospital Partnership of the Year – Thailand" แล้ว DKSH ยังได้รับรางวัลสาขา "ESG Program of the Year – Asia" จากโครงการ "Patient Purpose Day" ซึ่งเป็นโครงการในระดับภูมิภาคเอเชียที่มุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม