เปิดศูนย์ฝึกสอยคิวไทย “เกียรติธาดา” ดันกีฬาสนุกเกอร์พ้นการพนัน

สอยคิวไทยเปิดศูนย์ฝึกและแข่งขันเกียรติธาดา ”สรวงศ์“ ร่วมยินดี พร้อมดันสนุกเกอร์พ้นการพนัน
เปิดทางการ เกียรติธาดา สนุกเกอร์ แอนด์ อะคาเดมี่ ศูนย์ฝึกซ้อม แข่งขันกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียดมาตรฐานสากล สรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิด เจ้าตัวยกวงการสอยคิวไทยระดับโลกแล้วและสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีก ยันพร้อมหนุนสนุกเกอร์พ้น พรบ.การพนัน ตามโป๊กเกอร์ ที่ได้ไฟเขียวไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้กีฬานี้ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ในทุกมิติ
นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิด เกียรติธาดา สนุกเกอร์ แอนด์ อะคาเดมี่ ที่ทำการสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์มาตรฐาน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ย่านสุคนธสวัสดิ์ เมื่อช่วงสาย 16 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมี ”บิ๊กฮง“ สุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม นักกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด จำนวนมาก ร่วมเป็นสักขีพยาน
นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ต้องขอชื่นชมท่านสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ที่ยกระดับกีฬาบิลเลียดในไทยด้วยการเปิดศูนย์กีฬาบิลเลียดเกียรติธาดา ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขันระดับโลกของเมืองไทย
นายสรวงศ์ ยังเผยอีกว่า ในเรื่องของ พรบ.การพนัน ที่วงการสอยคิวไทยกำลังต่อสู้เพื่อให้ปลดล็อกมาหลาย 10 ปี ภาพรวมในเวลานี้ ต้องยอมรับว่ากีฬาหลายกีฬาของไทยกลายเป็นระดับโลกไปแล้ว รวมถึงกีฬาสนุกเกอร์ แต่กฎหมายไทยยังล้าสมัย ที่บอกว่าสนุกเกอร์ยังเข้าข่ายการพนัน โดยเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนได้มีการจัดแข่งกีฬาโป๊กเกอร์ และกำลังจะได้บรรจุในเอเชียนเกมส์ ซึ่งตนกำลังในทีมงานดูในเรื่องของพรบ.การพนัน แล้วก็จะทำควบคู่กันไปทั้ง 2 ชนิดกีฬา
“จริงๆแล้วขั้นตอนไม่ได้ยากที่จะทำให้ผ่านพรบ.การพนัน แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ความกล้าเท่านั้นเอง วันนี้เรากล้าที่จะประกาศว่าโป๊กเกอร์เป็นชนิดกีฬา ซึ่งไม่ต่างอะไรกับสนุกเกอร์ แต่เราต้องให้คนไทยยอมรับ และผมก็มันใจว่าทุกอย่างจะต้องอัพเดท ทำให้ทุกคนเห็นว่ากีฬาก็คือกีฬา การพนันก็คือการพนัน จะไม่มีทางเอามารวมกันเด็ดขาด และนักกีฬาสนุกเกอร์หลายคนก็เป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบที่ดี” สรวงศ์ กล่าว
ด้าน “เฮียฮง” สุนทร จารมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ต้องขอขอบคุณท่าน สรงวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์กีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์ ที่สโมสรเกียรติธาดา ซึ่งสามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งตนรู้สึกยินดีและภูมิใจที่รัฐบาลสนับสนุนโป๊กเปอร์และสนุกเกอร์ให้เป็นกีฬา
“ตอนนี้สนุกเกอร์ ถือว่าเป็นกีฬาที่แพร่หลายไปทั่วโลกแล้ว ซึ่งแต่ละแมตช์ไม่ว่าจะเป็นระดับโลก หรือระดับประเทศไทย ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่มีคนดูและติดตามจำนวนมาก ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีและนโยบายของท่านรัฐมนตรี ซึ่งให้การสนับสนับสนุนสนุกเกอร์ให้เป็นที่แพร่หลาย”
ทั้งนี้หลังพิธีเปิด ยังมีการแข่งขันสนุกเกอร์ แมตช์พิเศษระหว่าง วัฒนา ภู่โอบอ้อม หรือ “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” อดีตนักสอยคิวมือ 3 ของโลก กับ สตีเฟน ลี อดีตมือ 5 ของโลก ด้วย ซึ่งเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกและผ่อนคลาย ตลอดการแข่งขันทั้งสองคนผลัดกันแทงโชว์ทักษะและเทคนิคสร้างสีสัน ความสนุก และเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมในแมตช์นี้ด้วย