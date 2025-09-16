สมาคมเพื่อนชุมชนมุ่งลดช่องว่างการศึกษามอบ 73 ทุน ป.ตรี – อาชีวะ ปี 68

สมาคมเพื่อนชุมชนมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2568 จำนวน 73 ทุน เพื่อพัฒนาบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบตลาดแรงงาน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สอดรับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน
สมาคมเพื่อนชุมชน เดินหน้าพัฒนา “ทรัพยากรมนุษย์” ผ่านโครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ ปั้นอนาคตแรงงานคุณภาพ รองรับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ด้วยการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2568 รวมมูลค่า 10.54 ล้านบาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 73 คน ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาและปัญหาสังคมเชิงรุกให้กับบุตรหลานชาวระยอง โดยมี ดร. พิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมมอบทุนการศึกษา พร้อมกับ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเมืองระยอง นายกิตติพงศ์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
ดร. พิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษาของสมาคมเพื่อนชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ จ. ระยอง เป็นเป้าหมายสำคัญของสมาคม ฯ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยตลอดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่ 2554-2568) ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 1,400 ทุน รวมมูลค่ามากกว่า 300 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดระยอง กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 440 ทุน ทุนบุคลากรด้านสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และทุนพยาบาล ร่วมกับเทศบาลนครมาบตาพุด จำนวน 85 ทุน ทุนระดับปริญญาตรี จำนวน 579 ทุน และทุนระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 315 ทุน
สำหรับปี 2568 นี้ ทางสมาคม ฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 15 และอาชีวศึกษา (ปวช.) รุ่นที่ 7 จำนวน 73 ทุน ประกอบด้วย ทุนปริญญาตรี จำนวน 28 ทุน ทุนละ 70,000 บาท มูลค่า 7.84 ล้านบาท และทุนอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 45 ทุน ทุนละ 20,000 บาท มูลค่า 2.7 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นมากกว่า 10 ล้านบาท
“เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างศักยภาพเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การมอบทุนการศึกษาไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน แต่คือ ‘การลงทุนระยะยาว’ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทั้งจังหวัดระยองและประเทศชาติ ซึ่งผู้รับทุนในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญของตลาดแรงงาน และจะสร้างทุนทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนรุ่นใหม่ สอดรับแนวคิดเศรษฐกิจยั่งยืนอย่างแท้จริง “
นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเมืองระยอง กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาจากสมาคม ฯ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดระยองได้เติมเต็มด้านการศึกษา และสานฝันในการศึกษาต่อทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา โครงการนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่จังหวัดระยองกับส่วนกลาง พร้อมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนสามารถก้าวสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้พวกเขากลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน