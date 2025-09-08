"ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า"ราคาที่ดินปรับขึ้นต่อ "ไซมิส" จัดดีลพิเศษ Monsane Exclusive Villa ลดสูงสุด 10 ลบ.

ทำเลราชพฤกษ์–ปิ่นเกล้า หนึ่งในทำเลศักยภาพที่กำลังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของการอยู่อาศัยและการลงทุน ด้วยมูลค่าที่ดินที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ส่งผลให้ราคาบ้านและที่ดินในย่านนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่มองหาที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับการลงทุนระยะยาว
โดยบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) มองกำลังที่เติบโต พร้อมแคมเปญพิเศษแห่งปี มอบสิทธิประโยชน์กับโครงการ Monsane Exclusive Villa ราชพฤกษ์–ปิ่นเกล้า สไตล์ EUROPEAN CLASSIC เฟสใหม่ ใกล้สวน บนพื้นที่กว่า 100+ ตร.ว.ภายใต้แคมเปญพิเศษส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% ราคาเริ่ม 29-50 ล้านบาท พร้อมรับจบทุกดีล เพื่อให้การเป็นเจ้าของวิลล่าหรูเป็นเรื่องง่ายและคุ้มค่าที่สุด
Monsane Exclusive Villa ราชพฤกษ์–ปิ่นเกล้า วิลล่าหรู สไตล์ EUROPEAN CLASSIC ที่ดินใหญ่ 100+ ตร.ว. พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 434-628 ตารางเมตร มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 ห้องนอน 4 ที่จอดรถ ไปจนถึงขนาด 5 ห้องนอน 5 ที่จอดรถ
เป็นโครงการที่ใคำนึงถึงคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย ด้วยการออกแบบที่สร้างมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัยระดับลักชัวรี่ ด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามเหนือกาลเวลา มั่นใจกับคุณภาพการก่อสร้างด้วยมาตรฐานวิศวกรรมระดับสูง
โครงการได้ผสานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด Luxury Living with Wellness Integration ที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหรา ความยั่งยืน และคุณภาพชีวิตในระยะยาว ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐาน EDGE Champion มาตรฐานอาคารเขียวและการวัดผลการก่อสร้างอย่างยั่งยืน พร้อมผลงานคุณภาพโครงสร้างและความปลอดภัยจากบริษัทฤทธา
โครงการ ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตอบโจทย์ผู้ที่กำลังวางแผนมองหาบ้านบนทำเลใกล้ใจกลางเมือง ที่เชื่อมต่อความสงบและความสะดวกอย่างลงตัว บนถนนพรานนกตัดใหม่ – สาย 4 ใกล้ Paseo กาญจนาภิเษก เพียง 3 กม. เชื่อมต่อย่าน CBD สาทรเพียง 15 นาที ใกล้รพ.ศิริราช
ดีลพิเศษที่ไม่ควรพลาด เฟสใหม่ ใกล้สวน กับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 0.99% พร้อมส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท ราคาเริ่ม 29-50 ล้านบาท