กฟผ.คว้า 2 รางวัลใหญ่ในงาน APEA 2025

กฟผ.คว้า 2 รางวัลเกียรติยศจากงาน Asia Pacific Enterprise Awards (APEA 2025) Regional Edition ในสาขา Corporate Excellence Award และ สาขา Inspirational Brand Award ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นเลิศ และการสร้างแบรนด์ที่มีพลังบวกต่อสังคม
นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ และ นางสาวตติยา สาครพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ารับรางวัล Corporate Excellence Award และรางวัล Inspirational Brand Award จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA 2025) Regional Edition ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำของเอเชีย ที่มุ่งส่งเสริมการประกอบการที่มีความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ณ Sands Expo & Convention Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา
นางสาวรัชดาพรกล่าวว่า ทั้ง 2 รางวัลที่ กฟผ.ได้รับในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของคน กฟผ.ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์การทั้งด้านการดำเนินงาน และการสร้างแบรนด์ กฟผ.ให้เข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก เพื่อส่งมอบพลังงานที่มั่นคง ควบคู่ไปกับคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงการทำงานอย่างบูรณาการของ กฟผ.ในทุกมิติ ทั้งการพัฒนากำลังผลิตและระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการลงทุนเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนและโครงการลดคาร์บอน โดย กฟผ.ไม่เพียงผลิตไฟฟ้า แต่ยังสร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คน
สำหรับรางวัล Corporate Excellence Award มอบแก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ซึ่ง กฟผ.เป็นองค์กรพลังงานชั้นนำของไทยที่สามารถดูแลรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมทั้งพัฒนาการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) อย่างต่อเนื่อง
ด้านรางวัล Inspirational Brand Award เป็นรางวัลที่มอบแก่องค์กรที่มีการสร้างแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่น และสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่สังคมได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ง กฟผ.ได้รับการยอมรับจากการสื่อสารแบรนด์ที่มีบุคลิกภาพเด่นชัด คือ Smart & Smile สามารถสะท้อนคุณค่าของการเป็นองค์การที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานของประเทศ การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนในทุกมิติ
งาน Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำของเอเชีย ที่มุ่งส่งเสริมการประกอบการที่มีความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย APEA Awards เป็นเวทีที่ยกย่องและเชิดชูองค์กรและผู้นำธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นต้นแบบในด้านต่างๆ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550