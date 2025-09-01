เมืองไทยประกันชีวิตคว้า 2 รางวัลเกียรติยศระดับเอเชียจากเวที Asia Pacific Enterprise Awards 2025

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจประกันชีวิตของไทยในเวทีสากล คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติระดับเอเชีย จากงาน The Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 จัดโดย Enterprise Asia ได้แก่
• รางวัล Master Entrepreneur Award ประเภทผู้นำองค์กรดีเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินปีที่ 5 ที่มอบแด่ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำยุคใหม่ที่สร้างความศรัทธาและความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน ผ่านการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ หลักธรรมาภิบาล และการบริหารที่โปร่งใส ควบคู่กับการพลิกโฉมองค์กรด้วยนวัตกรรมและความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง จนสามารถสร้าง “มาตรฐานใหม่แห่งความเป็นเลิศ” ให้แก่วงการประกันชีวิตไทย และยกระดับเป็นต้นแบบของผู้นำธุรกิจในเวทีเอเชีย รางวัลนี้จึงมิใช่เพียงเกียรติยศส่วนบุคคล แต่คือสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นและบรรทัดฐานใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค
• รางวัล Corporate Excellence Award ประเภทความเป็นเลิศทางธุรกิจองค์กร ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 ซึ่งถือเป็นอีกความสำคัญที่พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพในทุกมิติขององค์กร ทั้งด้านการบริหารจัดการทางการเงินที่มีเสถียรภาพ การส่งมอบนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการยืนหยัดในพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลนี้ตอกย้ำให้เห็นว่า เมืองไทยประกันชีวิตมิได้มุ่งเพียงการเติบโตเชิงธุรกิจ หากแต่เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความยั่งยืน โดยมีแนวทาง ESG เป็นหัวใจสำคัญ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และสร้างความสุขอย่างเป็นรูปธรรมในระดับสังคมโดยรวม
ทั้งนี้ความต่อเนื่องและความมั่นคงในการครองรางวัลติดต่อกันถึง 5 ปี นับเป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันถึงความสำเร็จของเมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งเกิดจากการวางรากฐานเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และการสร้างวัฒนธรรมที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ความสำเร็จนี้มิใช่เพียงผลลัพธ์จากโครงการหรือแคมเปญระยะสั้น แต่คือผลสะท้อนของวิสัยทัศน์ที่มั่นคง การขับเคลื่อนองค์กร อย่างต่อเนื่อง และการยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความเป็นเลิศในทุกมิติ จนสามารถสร้างผลงานที่จับต้องได้ และเป็นแบบอย่างที่น่าภาคภูมิใจในระดับสากล
ตลอดจนองค์กรยังมุ่งพัฒนาดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน อย่างจริงจัง ด้วยการนำเทคโนโลยี AIData Analytics และบริการแบบ Straight-Through Processing (STP) มาสร้างมาตรฐานใหม่ของการให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส และตรงใจลูกค้า ขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งการดำเนินโครงการเพื่อสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง
โดยมี นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับรางวัล จาก นายพงษ์พล ยอดเมืองเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.ฟง ชาน ออน ประธานองค์กร Enterprise Asia ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเตล กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารเมืองไทยประกันชีวิตร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เมืองไทยประกันชีวิตยังคงเดินหน้าสานสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างไม่หยุดยั้ง และสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ ลูกค้า และสังคม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรในการก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน #MuangThaiLife #เมืองไทยประกันชีวิต