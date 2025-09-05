อย. - ศุลกากร เสริมแกร่งผู้นำเข้า ตัวแทนออกของด่านอาหารและยา สร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยจากด่านแรก

อย. ผนึกกำลังกรมศุลกากร ลงนาม MOU ยกระดับผู้นำเข้า - ตัวแทนออกของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สู่ความเป็นเลิศด้วยหลักสูตรอบรมเฉพาะทาง หวังเพิ่มคุณภาพและความรวดเร็วในการนำเข้าสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมมอบโล่รางวัลเกียรติยศ GIP Plus แก่ผู้นำเข้าคุณภาพสูง 7 ราย ถือเป็นแรงผลักดันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมมือกับกรมศุลกากรลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร “ผู้นำเข้าและตัวแทนออกของ: ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” โดยมีนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการลงนามบันทึกความเข้าใจ สำหรับสาระสำคัญของบันทึกฉบับนี้เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการดำเนินพิธีการศุลกากร รวมถึงการนำความรู้จากการอบรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน พร้อมทั้งมีการประกาศความร่วมมือในการพัฒนาการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ความเป็นเลิศระหว่าง อย. และตัวแทนภาคเอกชน และจุดเด่นภายในงานคือพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ GIP Plus แก่ผู้ผ่านการรับรองในปี 2568 จำนวน 7 ราย และการแสดงผลงานคุณภาพของผู้ได้รับการรับรอง GIP Plus ทั้งในปีนี้และปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 30 ราย
นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่าง อย. และกรมศุลกากร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำเข้าและตัวแทนออกของให้สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ปลอดภัย ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้ง 7 ราย ที่ได้ผ่านการรับรองตามวิธีการที่ดี GIP Plus และขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานที่ดีต่อไป สำหรับงานในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการของประเทศไทย เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูงที่มีธรรมาภิบาล ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นการยกระดับและพัฒนาองค์กร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ รวมถึงเปิดโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้นำเข้าและตัวแทนออกของ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจหลักสูตรความร่วมมือของ อย. และกรมศุลกากร เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานที่เป็นเลิศ ตามหลักสูตร “ผู้นำเข้าและตัวแทนออกของ: ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ในวันที่ 17 – 18 กันยายน 2568 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิซ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ตามช่องทาง ของกองด่านอาหารและยา