“มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) คว้าสองรางวัลใหญ่ระดับสากลจาก APEA 2025”

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (MET) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อนในประเทศไทย คว้าสองรางวัลอันทรงเกียรติระดับภูมิภาคเอเชียได้แก่ “Corporate Excellence Award” และ “Inspirational Brand Award” จัดโดย Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 นับเป็นรางวัลเกียรติยศที่สะท้อนถึงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นและความสำเร็จ ในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจ ในแวดวงธุรกิจระดับนานาชาติ
นายคัทสึยะ คาวาบาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การได้รับรางวัลทั้งสองประเภทนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า MET ยึดมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และเปี่ยมด้วยนวัตกรรม เรามุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย สร้างประโยชน์ต่อผู้คน ชุมชน และสังคมไทย พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป” ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปีที่ผ่านมา MET เป็นผู้แทนจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการลิฟต์และบันไดเลื่อนภายใต้แบรนด์ “MITSUBISHI ELECTRIC” อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยมีพันธกิจชัดเจนในการร่วมสร้างสรรค์สังคม ผ่านการส่งมอบระบบขนส่งอาคารที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และคุณภาพสูง ภายใต้ความมุ่งมั่น “The Brand of Choice” ที่มุ่งเน้นความไว้วางใจจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MET ได้รับรางวัลระดับสากลอันทรงเกียรติ จำนวน 2 รางวัล ในครั้งนี้ ไม่เพียงตอกย้ำความเป็นผู้นำของ MET ในอุตสาหกรรมลิฟต์และบันไดเลื่อนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของบริษัทในการผลักดันนวัตกรรม การบริการที่ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมอย่างคุณค่าพร้อมสนับสนุนความยั่งยืนต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชีย
ทั้งนี้ Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) คือ รางวัลอันทรงเกียรติของผู้ประกอบการธุรกิจ ระดับภูมิภาค จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ประกอบการและองค์กรชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก ที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่โดดเด่น และการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศผู้ประกอบการที่แข็งแกร่ง ส่งเสริมภาวะผู้นำที่มีความรับผิดชอบ และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ปัจจุบัน APEA จัดขึ้นแล้วในกว่า 36 ประเทศและตลาดทั่วเอเชีย ภายใต้การดูแลของ Enterprise Asia องค์กรที่มุ่งมั่นผลักดันความเป็นเลิศด้านผู้ประกอบการในภูมิภาค