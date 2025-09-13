ดอง ดอง ดองกิ บุก เซ็นทรัล เวสต์เกต ผุด “Self-Pick Sushi & Cake” แรกในไทย

บรรยากาศวันแรกคนแน่น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดตัว “ดอง ดอง ดองกิ เซ็นทรัลเวสต์เกต” ซุปเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติญี่ปุ่น สาขาใหม่ล่าสุด โดยจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันอังคารที่ 9 กันยายน 2568 นับเป็นสาขาที่ 8 ในประเทศไทย และสาขาแรกของนนทบุรี ถือเป็นแม็กเน็ตใหม่ล่าสุดเติมเต็มประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครัน ตอบรับดีมานด์และกำลังซื้อขนาดใหญ่ของทำเลศักยภาพฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตก การเปิดตัวครั้งนี้ตอกย้ำกลยุทธ์การขยายธุรกิจของ PPIH Group ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ แบรนด์ ดอง ดอง ดองกิ ในฐานะ “Japan Specialty Store” ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “อร่อย น่ารัก สนุกสนาน” สร้างประสบการณ์แตกต่างสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการนำเสนอวัฒนธรรมญี่ปุ่นสู่ไทย เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00–22.00 น. ณ ชั้น G เซ็นทรัลเวสต์เกต ฝั่งห้างสรรพสินค้า
ภายในงาน นำโดย เทอิจิ โอมุระ ประธานบริษัท, บริษัท ดองกิ (ประเทศไทย) จำกัด, อิศเรศ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล, ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษัท บริษัท ดองกิ (ประเทศไทย) จำกัด ,วรยศ ทองตัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ, บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมฉลองการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่
เปิดลิสต์ไฮไลต์ห้ามพลาด ‘ดอง ดอง ดองกิ เซ็นทรัล เวสต์เกต’
• ครั้งแรกในไทย! โซน “Self-Pick Sushi & Cake” ให้เลือกหยิบซูชินิกิริสดใหม่และเค้กญี่ปุ่นหลากหลายได้เองทุกสุดสัปดาห์ สนุกกับการเลือกสรรเมนูในแบบที่ชอบ ด้วยแนวคิด Experience-driven shopping
• อร่อยกับเมนูฟิวชันไทย–ญี่ปุ่น ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์คนไทย เช่น “ชุดหมูกระทะ” เมนูครอบครัวยอดนิยม และ “ข้าวกะเพราเนื้อปลาไหลญี่ปุ่น” ที่ผสานรสจัดจ้านแบบไทยกับวัตถุดิบญี่ปุ่นพรีเมียม สะท้อนความเข้าใจผู้บริโภค คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ญี่ปุ่น
• ครบทุกไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นในที่เดียว ตั้งแต่สินค้าคาแรกเตอร์อนิเมะ เครื่องเขียน เครื่องสำอาง ไปจนถึงสินค้าเบ็ดเตล็ด และ “ตู้แคปซูลทอย” กว่า 50 เครื่องส่งตรงจากญี่ปุ่น ที่รวมทั้งคาแรกเตอร์ยอดนิยมและของเล่นดั้งเดิม สร้างสีสันและความสุขให้ทุกเพศทุกวัยร่วมสัมผัสประสบการณ์ความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรอคอย ได้แล้ววันนี้ที่ ‘ดอง ดอง ดองกิ’ ชั้น G โซนห้างสรรพสินค้า พบกับสินค้าไฮไลต์ตัวดังครบครันรวมไว้ในที่เดียว ครั้งแรกของย่านที่เซ็นทรัล เวสต์เกต ตอกย้ำการเป็นเดสติเนชั่นที่รวมแบรนด์ดังชั้นนำเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งกิน-ช้อป-เที่ยวครบจบในที่เดียว พร้อมย้ำศักยภาพความเป็น Super Regional Mall ศูนย์กลางกรุงเทพฯ ตะวันตกอย่างแท้จริง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกว่า 15 ล้านคน
ดอง ดอง ดองกิ สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต ตั้งอยู่บนทำเลศูนย์กลางการเชื่อมโยงผู้คนในย่านชานเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พื้นที่ในโซนห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต ซึ่งเป็นเดสติเนชันแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิตถือเป็นเดสติเนชันแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต รวบรวมทั้งแบรนด์ชั้นนำและบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และทุกครอบครัวไว้อย่างครบครัน ผ่านสินค้าและเมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ากับรสนิยมแบบไทย พร้อมก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความอร่อย ความสนุก และทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คนในพื้นที่เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00–22.00 น. ณ ชั้น G เซ็นทรัลเวสต์เกต ฝั่งห้างสรรพสินค้า