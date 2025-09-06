xs
xsm
sm
md
lg

"ไพรม์มัส กรุ๊ป"จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล Primus Charity Golf Tournament 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้น  ณ สนามกอล์ฟสยาม คันทรี คลับ โอลด์คอร์ส เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และมีนักกอล์ฟจำนวน 144 คน เข้าร่วมประชันวงสวิง เพื่อลุ้นสิทธิ์เป็น 1 ใน 12 คน ที่จะได้ร่วมทริปแพ็กเกจพิเศษ เล่นกอล์ฟสุดหรู ที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานบริษัทในเครือไพรม์มัส กรุ๊ป และนายจิระพล รุจิวิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือไพรม์มัส กรุ๊ป เปิดเผยว่า การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากลูกค้ากลุ่มพรีเมียมในเครือ อาทิ Mercedes-Benz, Zeekr, MG, Aion และ Deepal โดยนอกจากจะมุ่งเน้นมอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้าแล้ว ยังเป็นการรวมพลังเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม 

เนื่องจากรายได้จากการแข่งขันทั้งหมด จะมอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข


การแข่งขันในครั้งนี้ มีการจัดรางวัลใหญ่มากมาย โดยเฉพาะรางวัล Hole in One รวม 3 หลุม ซึ่งรางวัลไฮไลท์คือ รถยนต์ไฟฟ้า 100% Zeekr 7X Performance AWD มูลค่า 1,799,000 บาท และแพ็กเกจตีกอล์ฟที่คุนหมิง แต่เนื่องจากไม่มีผู้ใดทำได้สำเร็จ จึงนำรางวัลดังกล่าวมาเปิดโอกาสให้ผู้โชคดีได้ลุ้นรับต่อไป

ผลการแข่งขันปรากฏว่ารางวัล Overall Low Gross ได้แก่ ณัฐ เวสชัชวาล

ไฟลท์ A ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ประวิทย์ โนภิชัย ด้วย Net Score 70 คะแนน

ไฟลท์ B ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ กรอินทร์ บุษสระเกษ Net Score 69 คะแนน

ไฟลท์ C ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ สมสมัย แก้วบุตรดี Net Score 71 คะแนน


นอกจากนี้ยังมีผู้โชคดีที่ได้รับแพ็กเกจเล่นกอล์ฟสุดหรูเพิ่มเติมจากการจับรางวัล ได้แก่ นพปฏล ช้างเผือก และสมเดช สินธุชัย

"ไพรม์มัส กรุ๊ป "ไม่เพียงมอบเอกสิทธิ์เหนือระดับแก่ลูกค้า แต่ยังให้ความสำคัญต่อการตอบแทนสังคมควบคู่กันไป






"ไพรม์มัส กรุ๊ป"จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล Primus Charity Golf Tournament 2025
"ไพรม์มัส กรุ๊ป"จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล Primus Charity Golf Tournament 2025
"ไพรม์มัส กรุ๊ป"จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล Primus Charity Golf Tournament 2025
"ไพรม์มัส กรุ๊ป"จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล Primus Charity Golf Tournament 2025
"ไพรม์มัส กรุ๊ป"จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล Primus Charity Golf Tournament 2025
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น