"ไพรม์มัส กรุ๊ป"จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล Primus Charity Golf Tournament 2025

การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟสยาม คันทรี คลับ โอลด์คอร์ส เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และมีนักกอล์ฟจำนวน 144 คน เข้าร่วมประชันวงสวิง เพื่อลุ้นสิทธิ์เป็น 1 ใน 12 คน ที่จะได้ร่วมทริปแพ็กเกจพิเศษ เล่นกอล์ฟสุดหรู ที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานบริษัทในเครือไพรม์มัส กรุ๊ป และนายจิระพล รุจิวิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือไพรม์มัส กรุ๊ป เปิดเผยว่า การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากลูกค้ากลุ่มพรีเมียมในเครือ อาทิ Mercedes-Benz, Zeekr, MG, Aion และ Deepal โดยนอกจากจะมุ่งเน้นมอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้าแล้ว ยังเป็นการรวมพลังเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม
เนื่องจากรายได้จากการแข่งขันทั้งหมด จะมอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
การแข่งขันในครั้งนี้ มีการจัดรางวัลใหญ่มากมาย โดยเฉพาะรางวัล Hole in One รวม 3 หลุม ซึ่งรางวัลไฮไลท์คือ รถยนต์ไฟฟ้า 100% Zeekr 7X Performance AWD มูลค่า 1,799,000 บาท และแพ็กเกจตีกอล์ฟที่คุนหมิง แต่เนื่องจากไม่มีผู้ใดทำได้สำเร็จ จึงนำรางวัลดังกล่าวมาเปิดโอกาสให้ผู้โชคดีได้ลุ้นรับต่อไป
ผลการแข่งขันปรากฏว่ารางวัล Overall Low Gross ได้แก่ ณัฐ เวสชัชวาล
ไฟลท์ A ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ประวิทย์ โนภิชัย ด้วย Net Score 70 คะแนน
ไฟลท์ B ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ กรอินทร์ บุษสระเกษ Net Score 69 คะแนน
ไฟลท์ C ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ สมสมัย แก้วบุตรดี Net Score 71 คะแนน
นอกจากนี้ยังมีผู้โชคดีที่ได้รับแพ็กเกจเล่นกอล์ฟสุดหรูเพิ่มเติมจากการจับรางวัล ได้แก่ นพปฏล ช้างเผือก และสมเดช สินธุชัย
"ไพรม์มัส กรุ๊ป "ไม่เพียงมอบเอกสิทธิ์เหนือระดับแก่ลูกค้า แต่ยังให้ความสำคัญต่อการตอบแทนสังคมควบคู่กันไป