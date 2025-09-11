DECAAR by SCG จับมือแสนสิริ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย แปลงขยะจากไซต์งานเป็นวัสดุตกแต่งดีไซน์สวยและรักษ์โลก ใช้งานได้จริง”

DECAAR by SCG (เดการ์ บาย เอสซีจี) แบรนด์ผู้นำแห่งนวัตกรรมวัสดุตกแต่งภายนอกครบวงจรจากธุรกิจเอสซีจี สมาร์ทลีฟวิง จับมือ แสนสิริ ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย เดินหน้าตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ภายใต้คำมั่นสัญญา “Greenovation for Better Living” มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการหลอมรวมวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นลดปริมาณขยะ และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่เป้าหมาย Net Zero ผสานระหว่างแนวคิด “Turn Waste to Value” เปลี่ยนขยะให้มีค่าของ DECAAR by SCG และ #WastetoWORTH แยกขยะให้เกิดประโยชน์ของแสนสิริ รวบรวมเศษกระเบื้องหลังคาเหลือใช้จากการก่อสร้างโครงการของแสนสิริ และเศษแก้วที่รวบรวมจากชุมชน เข้าสู่กระบวนการ Upcycling ให้กลายเป็นวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ภายนอกอย่างกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นที่มีคุณภาพเทียบเท่าวัสดุดั้งเดิม ทั้งดีไซน์สวยและรักษ์โลกไปในตัว ร่วมกับการใช้ผนังตกแต่งฟาซาดที่ได้รับรอง Green Label นำร่องใช้งานที่โครงการของแสนสิริ ”เดมี พระราม 9 - เหม่งจ๋าย” และ “นาราสิริ บรมราชชนนี”
จาก Waste สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์การใช้งานได้จริง
DECAAR by SCG ได้พัฒนา “กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี รุ่น Ventola Glimmer สี Urban Grey” เป็น Exclusive Series
โดยเฉพาะให้กับแสนสิริ เพื่อนำมาใช้แทนหินคอบเบิลสโตน
โดยการออกแบบกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น Ventola Glimmer ให้มีคุณสมบัติได้มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจคุณสมบัติของ Waste ไปจนถึงการคัดแยกและเตรียมวัตถุดิบ ออกแบบส่วนผสมที่แม่นยำ จนถึงการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสูงสุด โดยได้นำเทคนิค “Shot Blast Technology” พ่นเปิดผิวหน้ากระเบื้องเพื่อโชว์ความงามของเม็ดหินแท้ที่ซ่อนอยู่ภายใน พร้อมดีไซน์ในโทนสีโมเดิร์นที่เรียบและเท่ โดยใช้วัสดุ Waste รีไซเคิลเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของวัสดุทั้งหมด มีความหนา 3.5 ซม. รับแรงดัดได้ 3-5 MPa ตามมาตรฐานมอก. ไม่ลื่น (R11) สามารถใช้ตกแต่งพื้นภายนอก ทั้งตกแต่งสวน พื้นที่รอบบ้าน หรือลานจอดรถ โดยได้รับการรับรอง CFP มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 25.4 kg/sq.m. อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุนำร่องของที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างประเภทวัสดุปูพื้นและบุผนังเป็นรายแรกของประเทศไทย
ECOSYSTEM ที่เชื่อมพลัง สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
DECAAR by SCG ส่งต่อแนวคิดในการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรเพื่อโลกที่ยั่งยืน พร้อมสร้าง Ecosystem เชื่อมพลังของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกัน ไม่เฉพาะในภาคอสังหาฯ ที่มีพันธมิตรอย่างแสนสิริ แต่ยังสร้าง Green Collaborative Innovation จับมือแบรนด์ชั้นนำจากอุตสาหกรรมต่างๆ นำ waste มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ Exclusive Collection ที่ใช้งานได้จริง
ไม่เพียงเท่านั้น DECAAR by SCG ไม่หยุดอยู่เพียงแค่การ Turn Waste to Value แต่ยังมองไปถึงการสร้างคุณสมบัติใหม่ๆ (Feature) ที่ช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) และมีความปลอดภัย ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วยวัสดุที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน ขับเคลื่อนสังคมสู่ Net Zero ด้วยนวัตกรรมที่ยั่งยืน
จากภาพ: นายอนุสรณ์ พจนบรรพต Head of Housing Product Solution Business, SCG Smart Living ร่วมกับ นายประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย แปลงขยะจากไซต์งานเป็นวัสดุตกแต่งดีไซน์สวยและรักษ์โลก ใช้งานได้จริง