VALORANT เปิดตัวเพลงประจำอีเวนต์ Champions 2025 "LAST SHOT"

Riot Games ฉลองความยิ่งใหญ่ของ 2025 VALORANT Champions Tour (VCT) ด้วยเพลงประจำอีเวนต์สุดพิเศษ "LAST SHOT" โดยดูโอ้ไฟแรง templuv ร่วมกับศิลปินหนุ่มสุดฉ่ำสไตล์ edgy 347aidan พร้อมมิวสิกวิดีโอแบบซีเนมาติก เปิดตัวแล้วบนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์ม
ดนตรีเป็นองค์ประกอบสำคัญของประสบการณ์ VALORANT มาโดยตลอด และเพลงประจำปีอีเวนต์ VALORANT Champions ในปีนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นนั้น templuv ซึ่งก็คือ Julian Conner และ Brodin Plett ร่วมมือกับ Plett ซึ่งเป็นผู้เล่น VALORANT ตัวยงและสมาชิกของกลุ่มโซเชียลยอดนิยมทางออนไลน์และกลุ่มคอนเทนต์ครีเตอร์ที่มีชื่อว่า OfflineTV เพื่อถ่ายทอดมุมมองการเล่นเกมที่แท้จริงออกมา ความสัมพันธ์กับคนภายในวงการนี้ช่วยเติมไฟของทั้งสองคนในการเฉลิมฉลองจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันและคอมมูนิตี้ที่นิยามความเป็น VALORANT Champions
"LAST SHOT" ถ่ายทอดความเข้มข้นและจังหวะตัดสินใจเสี้ยววินาทีในสนามแข่ง VALORANT ผ่านบีตหนักแน่นและเสียงร้องสะกดใจของ 347aidan พร้อมงานโปรดักชันสุดโฉบเฉี่ยวจาก templuv ที่มีรากฐานความรักในเกมมาตั้งแต่ช่วงเบต้า นี่คือบทเพลงที่สร้างขึ้นเพื่อแฟน VALORANT โดยคนที่เข้าใจหัวใจของผู้เล่นอย่างแท้จริง
templuv กล่าวถึงการทำงานครั้งนี้ว่า “เราเล่น VALORANT มาตั้งแต่วันแรก ๆ และทุกความตื่นเต้นที่เคยสัมผัสกลับมาอีกครั้งผ่าน ‘LAST SHOT’ เราได้ลองผลักดันเสียงของ templuv ในแบบใหม่ ๆ และเราภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลนี้”
"LAST SHOT" จะช่วยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ VALORANT ในการนำเสนอแพลตฟอร์มให้กับผู้เล่นในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมยกระดับสมาชิกคอมมูนิตี้จากโลกของเกมสู่การเป็นศิลปินชื่อดัง ความร่วมมือครั้งนี้ยังสานต่อประเพณีของ VALORANT ในการสร้างประสบการณ์ทางดนตรีที่แท้จริงซึ่งเข้าถึงใจทั้งผู้เล่นและแฟนเพลงทั่วโลก เนื้อเพลงนี้สื่อถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของผู้เล่น ในขณะที่ซีเนมาติกวิดีโอประกอบนั้นแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดของการตัดสินใจภายในเสี้ยววินาที ซึ่งช่วยหล่อหลอมบรรยากาศการแข่งขันที่มีเดิมพันอันสูงลิ่ว
จอห์นนี่ อัลเทอร์ปีเตอร์ หัวหน้าฝ่ายดนตรีของ Riot Games เสริมว่า “templuv และ 347aidan ถ่ายทอดพลังของ Champions ออกมาได้อย่างแท้จริง ทั้งดุดัน ทั้งจริงใจ และเต็มไปด้วยไฟของการแข่งขัน เราแทบรอไม่ไหวที่จะให้แฟน ๆ ทั่วโลกได้สัมผัสพลังสด ๆ ของพวกเขาในพิธีเปิด Finals”
VALORANT Champions Tour (VCT) กลายเป็นหนึ่งในการแข่งขันอีสปอร์ตที่มีผู้ชมมากที่สุด มีผู้เล่นเข้าร่วมมากที่สุด และร่วมฉลองมากที่สุดในโลก ปี 2024 ถือเป็นอีกหนึ่งความความสำเร็จของ VALORANT Esports เนื่องจากชัยชนะของ EDG ได้ทำลายสถิติต่าง ๆ โดยมียอดผู้ชมพร้อมกันสูงสุดกว่า 9 ล้านคน ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ชมจาก Champions ครั้งแรกในปี 2021 เกือบ 10 เท่า
VALORANT Champions Paris 2025 Finals จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-5 ตุลาคม ณ Accor Arena และพา 16 สุดยอดทีมจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อชิงแชมป์ในการแข่งขันครั้งที่ 5 นี้ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2021 VALORANT Champions ก็เดินทางไปยังทวีปต่าง ๆ โดยการแข่งขันครั้งก่อน ๆ จัดขึ้นในเบอร์ลิน อิสตันบูล ลอสแองเจลิส และโซล เพลงประจำอีเวนต์ VALORANT Champions ก่อนหน้านี้ ได้แก่ "SUPERPOWER" โดย Julie & Natty of Kiss of Life and Mark Tuan, "Ticking Away" โดย Grabbitz & bbno$, "Fire Again" โดย Ashnikko และ "Die For You" โดย Grabbitz
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*