“พาณิชย์” โชว์ผลจัดงาน TRC 2025 สัญจรนครพนม จูงใจชาวนาปลูกข้าวคุณภาพดีสำเร็จ

กรมการค้าต่างประเทศเผยการจัดงาน TRC 2025 สัญจร จ.นครพนม จูงใจเกษตรกรปลูกข้าวคุณภาพดี เรียนรู้แนวโน้มความต้องการของตลาด มาตรฐานข้าว การแปรรูป ยันหลังจบงานนี้จะเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยให้มีโอกาสทำตลาดและส่งออกไปขายต่างประเทศต่อไป
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดโครงการ Thailand Rice Convention 2025 สัญจร (TRC 2025 สัญจร) ครั้งที่ 6 ที่ จ.นครพนม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า การจัดงานครั้งนี้ กรมได้สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตลาดข้าว แนวโน้มสถานการณ์ตลาดข้าวโลก พฤติกรรมและความนิยมการบริโภคข้าวในต่างประเทศ กฎ ระเบียบและมาตรฐานการส่งออกข้าว การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก และทิศทางการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของข้าวไทยด้วยการยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพดีและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจในแวดวงอุตสาหกรรมข้าวในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียง มากกว่า 200 ราย
ทั้งนี้ กรมได้นำวิทยากรผู้มีความรู้ มากประสบการณ์ด้านตลาดข้าวและส่งออกข้าวไปต่างประเทศ มาแนะนำเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวแบบยั่งยืนให้มีต้นทุนต่ำแต่ผลผลิตสูง และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีตัวแทนจากภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี เกษตรกรต้นแบบจากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) และประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองฮีและศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด มาร่วมกันถ่ายทอดแนวคิดและมุมมองการพัฒนาปรับตัวของเกษตรกรไทยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในตลาดสินค้าข้าวปัจจุบัน เน้นการยกระดับการผลิตข้าวเชิงมูลค่า ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนแรงงานและเวลาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้เกษตรกรในระยะยาว
ขณะเดียวกัน ได้จัดนิทรรศการแสดงยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการพัฒนาการผลิต ขั้นตอนการส่งออกข้าว มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย ข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ และการแสดงสินค้าข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว รวมทั้งนำเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ศึกษาดูงานการผลิตข้าวอินทรีย์และการแปรรูปข้าว ณ ฟาร์มข้าวคุณแม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์จากการพัฒนาตนเองตั้งแต่การเป็นผู้ปลูกข้าวอินทรีย์คุณภาพดี คิดค้น พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวอินทรีย์ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนาปรับปรุงการผลิตข้าวของตนเอง ยกระดับการแปรรูปข้าว มุ่งสู่การส่งเสริมสินค้าข้าวไทย บนพื้นฐานของการช่วยเหลือถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
โครงการ TRC 2025 สัญจร จ.นครพนม เป็นการสานต่อกิจกรรม TRC สัญจร ที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2023 ที่ จ.เชียงราย สุพรรณบุรี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่เป็นอย่างดี มีเกษตรกรมากกว่า 1,000 ราย ที่ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และประโยชน์จากกิจกรรมนี้ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาปรับปรุงการผลิตข้าวให้ดีขึ้นได้ภายใต้บริบทของตนเองและยังเป็นศูนย์กลางสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปยังเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มอื่นๆ ในภาคการผลิตต่อไป ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ ช่วยให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวไทยตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการแข่งขันภายใต้กลไกตลาด
อย่างไรก็ตาม นับจากนี้กรมจะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตให้กับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายเล็กที่มีความพร้อมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ นำเสนอคุณลักษณะเด่นของข้าวในแต่ละพื้นที่ปลูก ประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพของไทยที่มีคุณประโยชน์ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากข้าวที่หลากหลาย สร้างโอกาสในการส่งออกข้าวให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งจะช่วยขยายตลาด เพิ่มมูลค่าข้าวไทยและรายได้ของเกษตรกรไทยให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป