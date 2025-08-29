“พาณิชย์”จัดงาน TRC 2025 สัญจร จ.นครพนม ติวเข้มสถานการณ์ข้าว ทิศทางการค้า

กรมการค้าต่างประเทศ จัดงาน Thailand Rice Convention 2025 สัญจร ที่ จ.นครพนม นำกูรูให้ความรู้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าว ได้รับรู้สถานการณ์ข้าวโลก การปรับตัว พฤติกรรมการบริโภคข้าว การพัฒนาข้าวไทย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานส่งออก พร้อมพาดูงานการผลิตข้าวอินทรีย์และการแปรรูป หวังช่วยจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจการผลิตข้าวคุณภาพดีและแปรรูปข้าว
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้กำหนดจัดงาน Thailand Rice Convention 2025 สัญจร หรือ TRC 2025 สัญจร ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค.2568 ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแนวโน้มสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและทิศทางการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมข้าวไทย พฤติกรรมและความนิยมการบริโภคข้าวในต่างประเทศ นโยบายการพัฒนาสินค้าข้าวไทย กฎ ระเบียบและมาตรฐานสำคัญในการส่งออกข้าว โดยวิทยากรผู้มีความรู้และมากประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมข้าว ให้แก่เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวทั้งในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 200 ราย
ทั้งนี้ ภายในงาน ยังได้จัดนิทรรศการแสดงยุทธศาสตร์พัฒนาข้าวไทย กระบวนการขั้นตอนการส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศ มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ และมาตรฐานข้าวอินทรีย์ให้แก่ผู้ที่สนใจ และยังมีกิจกรรมพาเกษตรกรและผู้ที่สนใจลงพื้นที่ศึกษาดูงานการผลิตข้าวอินทรีย์และการแปรรูปข้าวของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์จากการพัฒนาตนเองตั้งแต่การเป็นผู้ปลูกข้าวอินทรีย์คุณภาพดี คิดค้น พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวอินทรีย์ สร้างมูลค่าเพิ่ม จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมได้รับทั้งความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนาปรับปรุงการผลิตข้าวของตนเองและยกระดับการแปรรูปข้าว มุ่งสู่การส่งเสริมสินค้าข้าวไทยบนพื้นฐานของการช่วยเหลือถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ตามนโยบาย “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” ของกระทรวงพาณิชย์
“กรมตั้งเป้าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าว ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาด ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาปรับปรุงการผลิตข้าวให้ดีขึ้นได้ภายใต้บริบทของตนเองได้ พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งจะช่วยให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวไทยตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการแข่งขันในตลาดโลกและความพลวัตของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถส่งออกและขยายตลาดข้าวได้เพิ่มขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวไทยและรายได้ของเกษตรกร คงสถานะความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมข้าวและครัวอาหารของโลกได้ต่อไป”นางอารดากล่าว
สำหรับการจัด TRC 2025 สัญจร ณ จังหวัดนครพนม เป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 6 สานต่อกิจกรรม TRC สัญจร ที่จัดขึ้นในปี 2566 และ 2567 ณ จังหวัดเชียงราย สุพรรณบุรี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และร้อยเอ็ด ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่เป็นอย่างดี
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการต่อยอดความสำเร็จของการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ (Thailand Rice Convention 2025) เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2568 ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสในการเจรจาซื้อขายส่งออกข้าวไทยมูลค่ากว่า 6,600 ล้านบาทแล้ว ยังเป็นเวทีฉายภาพทิศทางและแนวโน้มการปรับตัวของอุตสาหกรรมข้าวภายใต้ความผันผวนของสถานการณ์ตลาดข้าวโลก ความคาดหวังและพฤติกรรมของผู้บริโภคข้าวในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาสินค้าข้าวไทยให้สอดคล้องกันทั้งระบบและแข่งขันในตลาดโลกได้ในระยะยาว