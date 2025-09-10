“พาณิชย์”เปิดรับฟังความคิดเห็นระเบียบจัดสรรส่งออกข้าวไปอียู

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2569 ถึงปี 2571 พ.ศ. ... เพื่อให้การจัดสรรโควตาข้าว และการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับผู้ส่งออก เปิดให้รัฐ เอกชน ประชาชน แสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 20 ก.ย.นี้ ก่อนปรับปรุงเสนอรัฐมนตรีพาณิชย์ลงนามบังคับใช้
นางอารดา เพื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2569 ถึงปี 2571 พ.ศ. ... เพื่อประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออก ข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร พ.ศ.2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 กำหนดให้ข้าวขาวและข้าวหักที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปและจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก (Export Certificate) ที่ออกโดยกรมไปประกอบการขอใบอนุญาตนำเข้า (Import License) จากสหภาพยุโรป และให้ข้าวขาวเป็นสินค้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
สำหรับระเบียบดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรปริมาณข้าวและออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป เพื่อให้ผู้ส่งออกข้าวไทยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามปริมาณโควตาที่ได้รับจากสหภาพยุโรปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกรมได้พิจารณาจัดสรรโควตาข้าวขาว ข้าวขาวหอม และข้าวนึ่ง ชนิด 100% ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 1006.30 ให้แก่ ผู้ส่งออกที่มีประวัติการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปย้อนหลัง 3 ปี และให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้วย และข้าวหักตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 1006.40 ให้แก่ผู้ส่งออกซึ่งยังคงมีสถานะเป็นผู้ส่งออกข้าวอยู่
นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดสรรปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรมยังได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดสรรปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2569 ถึงปี 2571 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการส่งออกข้าวไทยไปสหภาพยุโรป เพื่อกำหนดกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสรร ปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรอง การส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป จนสามารถยกร่างระเบียบได้เป็นที่เรียบร้อย
ผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.law.go.th) และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ก.ย.2568 และเมื่อได้ความคิดเห็นมาแล้ว ก็จะมาดำเนินการปรับปรุงร่างระเบียบตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามบังคับใช้ต่อไป