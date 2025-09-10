ส.อ.ท.ชมรัฐบาลอนุทิน1 ตั้งรมต.ทีมศก.คนนอกเก่ง -มีประสบการณ์ หวังแก้ปัญหาปากท้องชาวบ้าน

ภาคเอกชนชมทีมเศรษฐกิจรัฐบาล “อนุทิน 1” ตั้งรมต.คนนอกที่เป็นคนเก่ง คนดีมีประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ -ปากท้องชาวบ้าน หวังว่าจะทำงานร่วมกับรมต.โควต้าพรรคร่วมฯ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไปในทิศทางเดียวกัน
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ของรัฐบาลที่มีอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรี ว่า ต้องขอบคุณนายกฯ อนุทินที่รับฟังภาคเอกชน โดยก่อนหน้านี้ กกร.เคยเสนออยากได้ทีมเศรษฐกิจที่เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีประสบการณ์ กล้าตัดสินใจทำงานได้ทันที ซึ่งขณะนี้รายชื่อรัฐมนตรีคนนอก โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจที่มีรายชื่อออกมา ไม่ว่าจะเป็น รมว.คลัง และรองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ คือ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมธนารักษ์ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงาน เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร มีการใช้ดิจิทัลเพื่อเพิ่มความง่าย สะดวก และโปร่งใสให้กับผู้เสียภาษี ด้วยความเป็นลูกหม้อกระทรวงการคลัง เชื่อว่าจะสามารถทำงานได้ทันที
ส่วนนายวรภัค ธันยาวงษ์ เป็น รมช. คลัง ก็มีประสบความการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน และยังเป็นทีมงานนายพิชัย ชุณหวชิร อดีต รมว.คลัง จึงมั่นใจว่าการทำงานสามารถต่อติดได้ทันที 2 แรงแข็งขันของกระทรวงการคลังน่าจะเอาอยู่
ส่วน รมว.ต่างประเทศ ตามข่าวคือ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ก็เป็นลูกหม้อกระทรวงการต่างประเทศ มีประสบการณ์มากมาย จึงเชื่อว่าจะมีเครือข่ายคอนเนคชั่น มีความเข้าใจในบริบทที่ดี ส่วน รมว.พาณิชย์ ที่มีรายชื่อนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ก็ผ่านงานบริษัทระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไอบีเอ็ม บมจ.ไทยคม คิดว่าในเรื่องการต่างประเทศไม่น่ามีปัญหา แต่อาจจะติดนิดเดียวตรงที่ไม่เคยอยู่ในระบบราชการมาก่อน อาจจะต้องใช้เวลาปรับจูน
ส่วนกระทรวงพลังงาน ตามข่าวคือ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ว่าที่รมว.พลังงาน อดีตซีอีโอ ปตท. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจพลังงานเป็นอย่างดีคนหนึ่งของไทย มั่นใจว่าจะทำงานได้ทันที
อย่างไรก็ดี กระทรวงเศรษฐกิจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ ยังมีอีกหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งเป็นกระทรวงโควต้าพรรคร่วม สิ่งที่ฝากคือ โควตาคนนอกที่ตอนนี้ออกมาค่อนข้างดีทางด้านเศรษฐกิจ แต่สำหรับโควตาพรรคร่วม ที่ต่างคนต่างมาจากคนละพรรค ทำอย่างไร จึงจะทำงานประสานกันไปในทิศทางเดียวกัน คงต้องมีคนที่มีบารมีเป็นคนที่จะตัดสินใจ
เนื่องจากรัฐบาลอนุทิน 1 มีเวลาสั้นตาม MOA คือมีเวลาทำงานเพียง 4 เดือน ทุกนาทีมีค่ามากต้องทำงานอย่างเต็มที่ ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือปัญหาเศรษฐกิจ ทำอย่างไรจะฟื้นกำลังซื้อ ลดค่าครองชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่ม รวมทั้งลดหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังกดทับกำลังซื้อ
ส่วนภาคการส่งออก เจอปัญหาความท้าทายรอบด้านทั้งภาษี การแย่งตลาด การไหลบ่าของสินค้าราคาถูกส่งผลกระทบต่อ SME ไทย เหล่านี้ล้วนเป็นภารกิจเร่งด่วน ที่ต้องเร่งแก้ไขในช่วง4เดือนนี้เพื่อประคองไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งมีรัฐบาลถาวรในอนาคต ซึ่งการทำงานร่วมกันของรัฐมนตรีคนนอก กับรัฐมนตรีที่อยู่ในระบบโควตา ในด้านเศรษฐกิจ จะทำงานร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ตรงจุด และรวดเร็วให้ทันการ โดยเฉพาะปัญหาการเงิน เงินกู้ SMEรวมถึงประเด็นความมั่นคง ปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา ยิ่งนานมูลค่าการค้าชายแดนก็ยิ่งเสียหายมากเฉลี่ยวันละ 500 ล้านบาท