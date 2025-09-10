กรมพัฒน์ชวนประกวดทำคลิปสั้น “อาหารไทย ต้อง Thai SELECT” ชิงรางวัลรวม 3 แสน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนครีเอเตอร์ นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อเรื่อง “อาหารไทย ต้อง Thai SELECT” ถ่ายทอดคุณค่าและเอกลักษณ์อาหารไทย ช่วยบูม Soft Power และร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ต.ค.68
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้จัดกิจกรรม ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้สโลแกน อาหารไทย ต้อง Thai SELECT โดยขอเชิญชวนครีเอเตอร์ นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานคลิปสั้น เข้าประกวดชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เพื่อช่วยกันผลักดันอาหารไทยให้เป็น Soft Power และรู้จักในวงกว้าง พร้อมส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้กับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT
สำหรับกติกาการเข้าร่วมประกวด คลิปสั้นจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที ต้องมีเนื้อหาที่ถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของอาหารไทยที่สื่อถึง Soft Power ของอาหารไทยสู่สายตานักชิมทั่วโลก ภาพต้องสื่อสารให้อาหารน่ารับประทาน สะท้อนเอกลักษณ์ร้านอาหาร Thai SELECT ต้องแสดงชื่อร้าน หรือตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และขึ้นข้อความพร้อมเสียงสโลแกน “อาหารไทย ต้อง Thai SELECT” อย่างน้อย 1 ครั้ง จากนั้นโพสต์เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียของตนเอง ตั้งค่าเป็นสาธารณะ และติด 3 แฮชแท็ก #อาหารไทยต้องThaiSELECT #ThaiSELECT #เที่ยวฟินกินThaiSELECT
โดยรางวัลการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 16 รางวัล ได้แก่ 1. ประเภท Professional ทีมละไม่เกิน 3 คน จำนวน 3 รางวัล โดยมีรางวัลชนะเลิศมูลค่า 100,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 40,000 บาท และรางวัลที่ 3 มูลค่า 25,000 บาท และ 2. ประเภทประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทีมละไม่เกิน 3 คน จำนวน 13 รางวัล รางวัลชนะเลิศมูลค่า 60,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 25,000 บาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 15,000 บาท และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท และยังมีรางวัลพิเศษสำหรับคลิปที่มียอดวิวสูงสุดจากทุกแพลตฟอร์มมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจำนวน 1 รางวัล
ส่วนผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นต้นฉบับ โดยผู้ส่งผลงานต้องจัดทำคลิปด้วยตนเองทั้งหมด ห้ามใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สร้างหรือดัดแปลงภาพ วิดีโอ หรือเสียง หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรม เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ต่อไป
“กรมมั่นใจว่าเวทีนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจให้ร้านอาหาร Thai SELECT กว่า 496 ร้านทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ประกอบกับโชว์ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ช่วยสร้างชื่อเสียงและผลิตคอนเทนต์คุณภาพ อันเป็นพลังสำคัญในการผลักดัน Soft Power ของไทย” นางอรมนกล่าว
ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทาง https://thaiselect.my.canva.site/ #กิจกรรมประกวดคลิปสั้น ได้ตั้งแต่วันนี้-15 ต.ค. 2568 โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Facebook: Thai SELECT Thailand และ Line OA: @thaiselect หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-5954 e-mail: thaiselectdbd@gmail.com เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และสายด่วน 1570