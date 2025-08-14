MEA มอบรางวัลการประกวดคลิปสั้น “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568

นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้น “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Energy Mind Award Season 2 ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 12A สำนักงานใหญ่ MEA คลองเตย กรุงเทพฯ
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดทำคลิปสั้นที่สร้างสรรค์และทันสมัย ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
การประกวดในครั้งนี้ มีทีมที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 12 ทีม โดย MEA ได้มอบรางวัลแก่ทีมนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่น แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ: โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ทีม ส.ว.ย.รักษ์โลก
- รองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ทีม S.F.รักษ์โลก
- รองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ทีม WI-FI 5G
- รางวัลชมเชย: โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ทีมอนาคตสีเขียว
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนไทยคริสเตียน ทีม JK.JOKING
- รองชนะเลิศอันดับ 1: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ทีมหลบไปคนสวยจะเดิน
- รองชนะเลิศอันดับ 2: โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ทีม Green Sparks
- รางวัลชมเชย: โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ทีม NBW รักษ์โลก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รางวัลชนะเลิศ: โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทีมสมาคมติดแกรมแห่งประเทศไทย
- รองชนะเลิศอันดับ 1: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทีม STOP TO START
- รองชนะเลิศอันดับ 2: โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ทีมวาระปฐพี
- รางวัลชมเชย: โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีม ACพลังใบ
MEA ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในฐานะพลังสำคัญของสังคม พร้อมผลักดันการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ