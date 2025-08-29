พาณิชย์ เปิดตัวแคมเปญ เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2

‘จตุพร’ นำทีมพาณิชย์ จับมือพันธมิตร เปิดแคมเปญ ‘เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2’ ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ อิ่มอร่อยที่ร้าน Thai SELECT แล้ว ส่งใบเสร็จลุ้นรับรางวัลใหญ่รวมกว่า 2 ล้านบาท เริ่มแคมเปญฯ แล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2568
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดแคมเปญ ‘เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี2’ ว่า กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรชั้นนำ จัดแคมเปญ ‘เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2’ สานต่อความสำเร็จและต่อยอดส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกระทรวงพาณิชย์ โดยหน่วยงานพันธมิตรชั้นนำที่เข้าร่วมแคมเปญฯ มอบสิทธิพิเศษแก่ผู้บริโภคและร้านอาหาร ได้แก่
* LINE MAN และ Grab มอบคูปองส่วนลด/โค้ดพิเศษ THAISELECT เมื่อสั่งอาหารจากร้าน Thai SELECT
* บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้จ่ายในร้าน Thai SELECT
* CP Axtra ให้โปรโมชันลดต้นทุนค่าใช้จ่ายร้าน Thai SELECT
* The Mall นำร้าน Thai SELECT ออกงานแสดงสินค้า
* การบินไทยนำร่องหนุนนักท่องเที่ยวออสเตรเลียทานอาหารที่ร้าน Thai SELECT ในประเทศไทย สามารถร่วมส่งใบเสร็จเพื่อลุ้นตั๋วเครื่องบินกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง (Australian เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT)
* การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย * Gourmet & Cuisine * สมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ด ช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ร้านอาหารผ่านหน่วยงาน * สมาคมเชฟประเทศไทย * วิทยาลัยดุสิตธานี * วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และ * Chef’s Club by makro
นายจตุพร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีการมอบโชคแก่ผู้บริโภคที่เข้าทานอาหารที่ร้าน Thai SELECT ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อกิจกรรม ‘กินดีมีเฮง ลิ้มรสความอร่อยพร้อมลุ้นโชคสุดฟิน ไปกับ Thai SELECT’ รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท ได้แก่ ฟินที่ 1 ลุ้นทองคำหนัก 1 บาท ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษ Thai SELECT Limited Edition ฟินที่ 2 ทริปเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟตามรอยร้าน Thai SELECT และ ฟินที่ 3 Thai SELECT Cash Back รับสิทธิ์ลุ้น Cash Back รวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท ทั้งนี้ สามารถลุ้นโชคง่ายๆ เพียงรับประทานอาหารที่ร้าน Thai SELECT ครบ 500 บาทขึ้นไป จากนั้นกรอกชื่อ–นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมแนบภาพใบเสร็จ ผ่าน LINE Official Account: @thaiselect ก็สามารถร่วมลุ้นรางวัลได้ทันที
สำหรับเหล่าครีเอเตอร์ อินฟลูเอนเซอร์ และนักสร้างสรรค์คลิปสั้น สามารถส่งผลงานเข้าร่วม ‘กิจกรรมประกวดคลิปสั้น’ ภายใต้สโลแกน ‘อาหารไทย ต้อง Thai SELECT’ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล โดยอ่านรายละเอียดกิจกรรมฯ ได้ที่ Facebook: Thai SELECT Thailand, LINE Official Account: @thaiselect
นายจตุพร กล่าวว่า ดีใจที่โครงการ เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง Thai SELECT ของเราอยู่มานานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราพยายามโปรโมทให้เพิ่มมากขึ้น อาหารไทยถือเป็น Soft Power สำคัญที่สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค เต็มไปด้วยเครื่องเคียงและสมุนไพรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เราจะยกระดับ Thai SELECT ให้เทียบชั้นกับมิชลิน
“อาหารไทยคือ Soft Power ที่สำคัญ เมื่อไปต่างประเทศ คนทั่วโลกนึกถึงความเป็นไทยก็มักนึกถึงอาหารไทยและมวยไทย Thai SELECT จึงเป็นเครื่องมือยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยให้คนมั่นใจ ทั้งรสชาติ คุณภาพ ราคา และความซื่อสัตย์ อยากให้ Thai SELECT เป็นทูตวัฒนธรรม ช่วยประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้กับต่างชาติ สิ่งสำคัญคือทำให้ผู้บริโภคเชื่อใจได้ และผู้ประกอบการอยู่ได้อย่างยั่งยืน” นายจตุพร กล่าว
ทั้งนี้ ภายในงานได้ มีการจัด Showcase ร้านอาหาร Thai SELECT จำนวน 7 ร้าน ได้แก่ 1) ม่านเมือง 2) ทับขวัญ 3) มารี กีมาร์ 4) รัตนะบุรี 5) เป็นลาว 6) ปลาร้าเด้อ และ 7) เยี่ยมใต้ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มรสชาติอาหารไทยแท้ จากร้าน Thai SELECT ที่มาร่วมแสดงศักยภาพ
แคมเปญ เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT จะเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยว นักชิม นักรีวิวสายครีเอเตอร์ ได้ร่วมสนุกพร้อมลิ้มลองรสชาติอาหารไทยแท้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย และหลากหลายเมนูที่ได้รับความนิยมจากนักชิมต่างชาติ นอกจากจะได้อิ่มท้องอิ่มอร่อยแล้ว ยังมีโอกาสได้ลุ้นรับโชคมากมาย โดยแคมเปญเที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2 เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 ตุลาคม 2568
กระทรวงพาณิชย์พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจร้านอาหารไทย ภายใต้แบรนด์ Thai SELECT ให้เป็น Soft Power อันดับ 1 ของประเทศ เชื่อมโยงอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว กระจายรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคสอดคล้องกับนโยบาย ‘พาณิชย์พึ่งได้’ และ ‘ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย’ ที่สะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว การันตีในมาตรฐานอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568) มีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 496 ร้าน แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 82 ร้าน ภาคเหนือ 96 ร้าน ภาคกลาง 107 ร้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 87 ร้าน ภาคใต้ 87 ร้าน และ ภาคตะวันออก 37 ร้าน
ดูรายละเอียดแคมเปญฯ หรือค้นหาร้านอาหาร Thai SELECT ทั่วประเทศ พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่ LINE OA: @thaiselect และ Facebook: Thai SELECT Thailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 5954 e-Mail : service@dbd.go.th, Call Center 1570 และ www.dbd.go.th