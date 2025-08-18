รมว.ยธ. เป็นประธานมอบรางวัลทีมเยาวชน ชนะเลิศประกวดคลิปสั้น "รู้เท่าทันยาเสพติด" ปี 2

MGR Online - "ยธ.-ป.ป.ส." มอบรางวัลทีมเยาวชนผู้ชนะการประกวดคลิปสั้นรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเชิงสร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS) ปีที่ 2
วันนี้ (18 ส.ค.) ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบรางวัล แก่ทีมผู้ชนะระดับประเทศในโครงการ "สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS) ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Hug Your Dream ; Light Up Your Life” หรือ “กอดฝัน จุดพลังชีวิต” หนุนเยาวชนทั่วประเทศร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อก เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีพื้นที่ปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ผ่านโซเชียลมีเดีย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 16,060,000 บาท โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. , ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากไทยและต่างประเทศ เข้าร่วม รวมกว่า 500 คน
การประกวดครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเยาวชนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 5,712 ทีม แบ่งเป็น ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า จำนวน 2,113 ทีม และประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า จำนวน 3,599 ทีม โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 462 ทีม แบ่งเป็น ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า จำนวน 231 ทีม และประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า จำนวน 231 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศที่ 1 ของจังหวัดจะเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
มีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ รวมทั้งสิ้น 6 ทีม ประกอบด้วย รางวัลประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหนองบัวฟิล์มจูเนียร์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท , รองชนะเลิศอันดันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมศิลป์สรรพ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท , รองชนะเลิศอันดันดับสอง ได้แก่ ทีมโรงเรียนวัดจันทนารามฯ โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท
รางวัลประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Teens Protect Teens โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมศิษย์ครูจูน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อ.บ่อไร่ จ.ตราด ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีมสมุ้งกุ๊งกิ๊ง โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท
พ.ต.อ.ทวี เปิดเผยว่า นโยบายปัจจุบันมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจของประชาชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดเป้าหมาย ลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และยกเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องได้รับการแก้ไขให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการป้องกันยาเสพติดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 13-19 ปี ซึ่งเป็นวัยรุ่นที่มีพลังสร้างสรรค์ ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดที่สำคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด
ด้าน พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ เผยว่า ความสำเร็จโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเปิดพื้นที่ปลอดภัยทางความคิดให้เยาวชนไทย ได้มีส่วนร่วมในการ ต่อต้านยาเสพติดผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เพียงตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด แต่ยังร่วมเป็น “กระบอกเสียง” สำคัญในการกระตุ้นสังคมให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ในรูปแบบที่เข้าถึงได้จริงผ่านการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์
สำนักงาน ป.ป.ส. เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ด้วยการรณรงค์ให้รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงพลังและความคิดสร้างสรรค์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย สนุก และสื่อสารได้อย่างมีพลัง โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ ป๋อมแป๋ม ทอล์กกะเทย , อนันเป็ด และ มิสเตอร์บีม มาร่วมเป็นโค้ชให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
เงินรางวัลสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในการมีส่วนร่วมกับสังคมอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมแรงจูงใจและกำลังใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการร่วมเป็นพลังสำคัญในการป้องกันยาเสพติด
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามและรับชมผลงานที่ชนะการประกวดได้ผ่าน TikTok และ Facebook ภายใต้ชื่อเพจ "Be Smart Say No To Drugs"