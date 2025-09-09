“Good Goods” เปิดสาขาเซ็นทรัลพาร์ค โมเดล “Modern Craft” ผสมภูมิปัญญา

Good Goods แบรนด์ไลฟ์สไตล์ของไทยที่ร่วมมือกับชุมชน พัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ร่วมสมัย เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม สนับสนุนชุมชนและสินค้าไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ เซ็นทรัล ทำ หนึ่งในโครงการด้านความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าขยายสาขาที่ 8 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Modern Craft” ผสานเสน่ห์ไทยกับความร่วมสมัย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค ชั้น LG ภายในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค แลนด์มาร์คสำคัญแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่อย่างลงตัว
สาขาใหม่นี้ถ่ายทอดตัวตนร่วมสมัยที่เติบโตท่ามกลางความเป็นเมือง แต่ยังคงความจริงใจ อบอุ่น และเชื่อมโยงกับชุมชน ซึ่งเป็นจุดยืนของแบรนด์มาตั้งแต่แรกเริ่ม ร้านถูกออกแบบให้มีความเปิดกว้าง และมีโซนคิออสก์ (Kiosk) ที่กลมกลืนกับพื้นที่ของศูนย์การค้า เพื่อการช็อปปิงที่สะดวกสบาย เน้นความรู้สึกเป็นกันเอง มีการใช้โทนสีอบอุ่นและสบายตา อาทิ สีขาว เบจ และสีน้ำตาลไม้ พร้อมการเลือกใช้วัสดุที่ได้จากชุมชน เช่น งานหัตถศิลป์จากไม้ไผ่โดยสมาคมผู้พิการทุกประเภท จ.น่าน ผ้าย้อมครามจากวิสาหกิจชุมชนทอผ้าแปรรูปบ้านกุดจิก จ.สกลนคร งานปักมือจากผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่ และมีการนำเศษผ้าเหลือใช้มาประดับตกแต่งในร้าน นำเสนอในดีไซน์ที่ร่วมสมัย พิถีพิถันในรายละเอียด และคำนึงถึงมิติความยั่งยืน
เอกลักษณ์สำคัญของ Good Goods ยังคงเป็นงานออกแบบที่เน้นใช้วัสดุจากชุมชนเป็นองค์ประกอบหลักของร้าน แต่ละมุมภายในร้านถูกสร้างขึ้นเพื่อเล่าเรื่องราวและสะท้อนฝีมือของช่างฝีมือไทยจากหลากหลายชุมชน ท่ามกลางบริบทของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และวิถีชีวิตเมืองที่เร่งรีบ ร้าน Good Goods สาขานี้จึงเปรียบเสมือน เป็นพื้นที่ที่ให้ผู้คนได้หยุดพัก เพื่อสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยและงานคราฟต์คุณภาพอย่างใกล้ชิด ผ่านมุมมองการออกแบบที่ร่วมสมัย เข้าใจง่าย และจริงใจ
นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า การเปิดตัว Good Goods สาขานี้ ซึ่งเป็นสาขาที่ 8 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะทำให้ ‘สินค้าชุมชนของไทย’ ก้าวเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของคนเมือง ผ่านการออกแบบที่ร่วมสมัยและเข้าถึงง่าย ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ เชื่อว่าร้านนี้จะเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถมาพบปะ แลกเปลี่ยน และสัมผัสเรื่องราวของชุมชนไทยได้อย่างแท้จริง”
ปัจจุบัน Good Goods มีทั้งหมด 8 สาขา ได้แก่
• ปี 2562 เปิดร้าน Good Goods สาขาแรกที่ ในรูปแบบ Concept Store ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โซน Hug Thai และได้มีการขยายพื้นที่จาก 197 ตรม. เป็น 420 ตรม. เมื่อ กันยายน ปี 2565
• ปี 2565 เปิดสาขาที่ 2 ณ จริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ ใกล้กับตลาดต้นไม้คำเที่ยง บนถนนอัษฎาธร
• ปี 2567 เปิดสาขาที่ 3 ณ เซ็นทรัลภูเก็ต ฟอลเรสต้า ชั้น G โซน Hug Thai
• ปี 2567 เปิดสาขาที่ 4 ณ ห้างสรรพสินค้าชิดลม ชั้น 6
• ปี 2567 เปิดสาขาที่ 5 ณ เซ็นทรัลป่าตอง ชั้น 1 โซนเครื่องสำอางค์ จ.ภูเก็ต
• ปี 2567 เปิดสาขาที่ 6 ณ โรบินสัน โอเชี่ยน จังซีลอน ชั้น 1 ตึก Botanica จ.ภูเก็ต
• ปี 2568 เปิดสาขาที่ 7 ณ เซ็นทรัลพัทยา ชั้น G
• ปี 2568 เปิดสาขาที่ 8 ณ เซ็นทรัล พาร์ค ชั้น LG (สาขาล่าสุด)
สินค้าไฮไลท์ภายในสาขาเซ็นทรัล พาร์ค มีดังนี้
• กระเป๋าหวายสาน กับการรังสรรค์งานหัตถกรรมท้องถิ่นจากหวายที่สานโดยกลุ่มผู้ผลิตหัตถกรรมในชุมชน จ.เชียงใหม่ ออกมาเป็นกระเป๋ารูปทรงทันสมัย เพื่อสานต่อภูมิปัญญาไทยให้อยู่คู่สังคมต่อไป
• กระเป๋าสานพลาสติกดีไซน์ใหม่จาก Good Goods ร่วมกับสมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานและการเลือกคู่สีที่ต้องการสร้างสินค้าที่พร้อมใช้ ตะกร้าสานใบนี้จึงไม่เพียงเป็นภาชนะใส่ของ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างอาชีพและคุณค่าให้แก่คนพิการ
• ชุดเสื้อผ้าจากผ้าฝ้ายเข็นมือ ผ้าฝ้ายเข็นมือจากวิสาหกิจชุมชนทอผ้าแปรรูปบ้านกุดจิก จ.สกลนคร ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติด้วยกระบวนการเข็นฝ้ายมือ และย้อมสีจากธรรมชาติในโครงการ “ป่าให้สี” ที่เซ็นทรัล ทำสนับสนุน Good Goods นำมาพัฒนาสู่ดีไซน์ใหม่ เพื่อสืบสานและรักษามรดกไทยให้คงอยู่ในสังคมต่อไป
โปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่* ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2568 ดังนี้
• รับฟรี! พวงกุญแจช้างมัดย้อม มูลค่า 179 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท
• รับฟรี! กระเป๋าสะพายข้างสกรีนลายเอกลักษณ์ มูลค่า 395 เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,500 บาท
• รับฟรี! กระเป๋ากระจูดลายเส้นสายกก มูลค่า 790 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 4,500 บาท
โปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาสำหรับร้านกาแฟ* ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568
• เพียงโชว์ Room Keycard, บัตรพนักงาน, บัตรเข้า-ออก อาคารสำนักงาน, บัตรประจำตัวนิสิต-นักเรียน, บัตรประจำตัวบุคลากรทางการแพทย์, บัตรที่นั่งสายการบิน, BNH Cares account หรือ TOUCH by Thonburi account เพื่อรับส่วนลดเครื่องดื่ม 20% (หมายเหตุ: รับสิทธิผ่าน Central X Application หมดเขต 31 สิงหาคม 2569)
• โปรโมชั่นเครื่องดื่ม พิเศษประจำวัน
• AIS แลก 1 point รับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว เมื่อซื้อเครื่องดื่มเย็น 1 แก้ว
โปรโมชั่นสำหรับลูกค้า Central The 1 Credit Card* วันที่ 15 กันยายน 2568 – 31 มกราคม 2569 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*
• ต่อที่ 1 : รับส่วนลดสูงสุด 10%* (สินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ)
• ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 5% ไม่ต้องแลกคะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนครบทุก 2,000 บาท/เซลส์สลิป
(จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาทต่อเซลส์สลิป และสูงสุด 2,500 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
• ต่อที่ 3 : รับคะแนนเดอะวันสูงสุด x4
แบรนด์ “กุ๊ด กุ๊ดส์” (Good Goods) ดำเนินงานโดย บริษัท เซ็นทรัลทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Central Tham Social Enterprise Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม สนับสนุนชุมชนและสินค้าไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างร่วมสมัยและยั่งยืน โดยยึดแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ด้วยแนวคิด “ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ” ซึ่งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ผู้คน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการแบ่งปันองค์ความรู้ ส่งเสริมทักษะการผลิต การตลาด และการสื่อสาร พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนทุกภาคส่วนสู่ การท่องเที่ยวยั่งยืน และโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา Good Goods ทำงานร่วมกับ 56 ชุมชนใน 27 จังหวัด พร้อมยึดแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ โมเดล ESG ที่สอดคล้องกับ UN SDGs
Good Goods ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างชุมชนผู้ผลิตและผู้บริโภคในเมืองใหญ่ ด้วยการคัดสรรสินค้าคุณภาพสูง ที่มีทั้งคุณค่าด้านการใช้งานพร้อมเรื่องราวและวัฒนธรรม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับทั้งชุมชนและสังคมในภาพรวม