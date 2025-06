MINNIE i-dle ศิลปิน K-POP ร่วมยินดีความสำเร็จ “The 1” ปรากฏการณ์ช้อป ยอดขายพุ่ง

ฉลองความสำเร็จ “The 1 Day 2025” ปรากฏการณ์ช้อปเหนือระดับคุ้มที่สุดแห่งปีเพื่อสมาชิก The 1 เท่านั้น โดย The 1 ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในวงการรีเทลไทย ด้วยยอดขายกว่า 1,000 ล้านบาทภายใน 11 วัน (ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568) และจำนวนสมาชิกเข้าร่วมถึงกว่า 100,000 ราย และสมาชิกบัตรเครดิต เดอะวันดันยอดขายเติบโต 2 เท่า พร้อมจำนวนผู้สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ใหม่ เติบโต 15% พร้อมขยายประสบการณ์ช้อปเหนือระดับทั่วประเทศ

กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “The 1 Day 2025 ได้รับเสียงตอบรับจากสมาชิก The 1 อย่างดีตลอดมา โดยในครั้งนี้ มียอดการเข้าร่วมกว่า 1 แสนคน ซึ่งสูงขึ้นกว่า 70% เมื่อเทียบกับปี 2024 และสามารถสร้างยอดขายเติบโตกว่า 2 เท่า รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท โดยความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากพลังของการ Synergy ภายในกลุ่มเซ็นทรัล ที่ร่วมผนึกกำลังจากหลากหลายธุรกิจเพื่อสร้างแคมเปญที่ทรงพลังที่สุดแห่งปีเพื่อสมาชิก The 1 แน่นอนว่า การร่วมมือกับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ซึ่งเป็น Strategic Partner อย่างยาวนานนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเติมเต็มประสบการณ์ The 1 Day 2025 ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทั้งในด้านประสบการณ์ช้อปครบ 5,000 บาท ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล รับทันทีคูปองแทนเงินสดสูงสุด 500 บาท ไม่มีขั้นต่ำ และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet ‘MINNIE – She’s The 1 Presented by Central The 1 Credit Card’ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิก”

นอกจากนั้น กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ ยังได้เผยถึงการร่วมงานกับ MINNIE i-dle ในครั้งนี้ไว้ว่า “เราเลือก MINNIE มาเป็นไฮไลต์ในงาน The 1 Day 2025 เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพในฐานะศิลปิน K-POP ระดับโลกที่สามารถส่งมอบความสุขและแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก The 1 ได้อย่างแท้จริง และวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า MINNIE ไม่เพียงแต่มีความสามารถที่โดดเด่น แต่ยังเปี่ยมด้วยเสน่ห์และพลังบวกที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนได้อย่างน่าประทับใจ ไม่แปลกใจเลย ว่าทำไมเธอจึงครองใจแฟนๆ ทั่วโลกได้อย่างเหนียวแน่น”

MINNIE i-dle ศิลปินจากวง K-POP ระดับโลก กล่าวความรู้สึกที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The 1 Day 2025 ว่า “เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มากสร้างความสุขให้กับแฟนคลับชาวไทย ประทับใจกับความพิเศษที่ The 1 และบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน มอบให้สมาชิก ทำให้การมาช้อปและร่วมกิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม รวมถึงงาน Meet & Greet ในวันนี้ที่ MINNIE และทีมงานทุกคนตั้งใจเตรียมเพื่อสร้างประสบการณ์แห่งความสุขให้ทุกคน ขอฝาก The 1 Day ไว้ในใจทุกคน”