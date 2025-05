The 1 Day 2025 วาระแห่งชาติของนักช้อปพร้อมฟินไปกับ Meet & Greet พบ “MINNIE จากวง i-dle” ศิลปินไทยจากวง K-POP ระดับโลก เพื่อสมาชิก The 1 เท่านั้น!

The 1 ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล จัดงาน “The 1 Day 2025” วัน The 1 แห่งชาติ อีกครั้งในปีนี้ โดยเป็นแคมเปญที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปีที่ผ่านมา พร้อมร่วมกระตุ้นตลาดรีเทลช่วงกลางปี ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568 โดยผนึกกำลังทั่วทั้งกลุ่มเซ็นทรัล และพันธมิตรคนสำคัญอย่างบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดินหน้ามอบทั้งความคุ้มค่าและประสบการณ์เหนือระดับให้แก่สมาชิก The 1 ทุกท่าน เพียงช้อปสะสมครบ 5,000 บาท ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล รับทันทีคูปองแทนเงินสดสูงสุด 500 บาท ไม่มีขั้นต่ำ พร้อมลุ้นกรี๊ดลั่นสนั่นทาวน์! ร่วมเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet กับ “MINNIE จากวง i-dle” ศิลปินไทยจากวง K-POP ระดับโลก ที่จะมาร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจให้กับสมาชิก The 1 อย่างใกล้ชิดกว่าครั้งไหน สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรม #The1Day2025 ได้แล้ววันนี้ บน The 1 APP เท่านั้น! https://go.the1.co.th/UohD/cs8hj2voคุณกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ Managing Director – The 1 กล่าวว่า “The 1 Day 2025 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ The 1 ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์และสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่สมาชิก โดยในปีนี้นับเป็นการจัดแคมเปญต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อตอบรับกระแสความสำเร็จจากปีก่อน ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมมากกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ โดยในปีนี้ คาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นอีก 30% โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในหัวเมืองหลักทั่วประเทศความยิ่งใหญ่ของ The 1 Day ในปีนี้ ยังสะท้อนถึงพลังความร่วมมืออันแข็งแกร่งจากทั่วทั้งกลุ่มเซ็นทรัล รวมถึงพันธมิตรหลักอย่างบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ในการมอบทั้งความคุ้มค่าจากการช้อปปิ้ง อาทิ ช้อป 5,000 บาท รับทันทีคูปองแทนเงินสด 500 บาท ไม่มีขั้นต่ำ บน The 1 APP ทั้งยังได้รับสิทธิ์ลุ้นประสบการณ์เหนือระดับที่หาที่ไหนไม่ได้ ในงาน Meet & Greet กับ “MINNIE จากวง i-dle” ศิลปินไทยผู้สร้างชื่อในเวที K-POP ระดับโลก ซึ่ง The 1 ตั้งใจมอบเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกทั่วประเทศในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ The 1 ยังขยายการมอบประสบการณ์เหนือระดับไปที่จังหวัดเชียงใหม่และอุดรธานี ในงาน ‘The 1 Day Mini Showcase’ โดยนอกจากจะมีคูปองส่วนลดสุดพิเศษที่มอบให้เฉพาะสมาชิก The 1 ที่มาในวันงานแล้ว ยังมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับ MINNIE ได้ร่วมสนุก พร้อมจัดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน T-POP ชื่อดัง พร้อมนำความบันเทิงอย่างใกล้ชิดเพื่อสมาชิก The 1 ในพื้นที่โดยเฉพาะ สมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง The 1 APP เร็ว ๆ นี้”คุณชีวิน ปราชญานุพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า “การสนับสนุนพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล คือหัวใจสำคัญในการเติบโตของเซ็นทรัลเดอะวัน และจากความสำเร็จอย่างมากในครั้งที่ผ่านมา ทางบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรหลักต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับ The 1 Day การสานต่อความร่วมมือกับ The 1 ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจของเราที่จะยกระดับประสบการณ์ของสมาชิกบัตรฯ ผ่านสิทธิประโยชน์สูงสุดที่ครอบคลุมทั้งด้านความคุ้มค่า ความเอ็กซ์คลูซีฟ และประสบการณ์เหนือระดับในปีนี้ สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ได้รับสิทธิ์เหนือใครเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช้อปทุก 2,500 บาท รับ 2 สิทธิ์ (จากปกติ 1 สิทธิ์) เพื่อลุ้นที่นั่งโซนพิเศษ Central The 1 Credit Card Zone ที่คัดสรรเฉพาะสมาชิกบัตรฯ ในงาน Meet & Greet ‘MINNIE – She’s The 1’ Presented by Central The 1 Credit Card ได้ใกล้ชิด กับ “MINNIE จากวง i-dle” แบบเอ็กซ์คลูซีฟ และรับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 1,200 บาท เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรฯ ใหม่ในช่วงแคมเปญ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จะช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม เราเชื่อมั่นว่าแคมเปญนี้จะเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่สร้างความประทับใจ ความผูกพันระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน”สมาชิก The 1 ทุกท่านสามารถเข้าร่วม “The 1 Day 2025” วัน The 1 แห่งชาติ ได้แล้ววันนี้! โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์บน The 1 APP ก่อนเริ่มช้อป เพื่อรับความคุ้มค่าเหนือระดับและประสบการณ์สุดพิเศษ ดังนี้รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 500 บาท ไม่มีขั้นต่ำ บน The 1 APP เมื่อช้อปสะสมครบ 5,000 บาท ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 – 1 มิถุนายน 2568 (รับทันทีคูปองแทนเงินสด 400 บาท และรับเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน)โดยสมาชิก The 1 สามารถช้อปสะสม และใช้คูปองแทนเงินสด ไม่มีขั้นต่ำ ได้ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโต้วัน, ท็อปส์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ วีต้า, ท็อปส์แคร์, เพ็ทแอนด์มี, โก โฮลเซลล์, โก! ว้าว และร้านค้าในเครือ CMG เฉพาะหน้าร้านเท่านั้น โดยสามารถใช้คูปองแทนเงินสดได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2568 และวันที่ 22 มิถุนายน 2568 สำหรับคูปองจากการชำระผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันลุ้นกรี๊ดลั่นสนั่นทาวน์! ร่วม Meet & Greet กับ “MINNIE จากวง i-dle” ศิลปินไทยจากวง K-POP ระดับโลก ในงาน “MINNIE – She’s The 1” Presented by Central The 1 Credit Card ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ณ โรงภาพยนตร์ชั้น 15, SF World Cinema @centralwOrld โดยสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 4 โซนที่นั่ง ดังนี้:•ที่นั่ง Fast Fan Zone: รับสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้องลุ้น สำหรับลูกค้า 50 ท่านแรก ที่ช้อปสะสมครบ 30,000 บาท ณ ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2568•ที่นั่ง Surprise Fan Zone: ลุ้นรับสิทธิ์โดยการสุ่มจับรางวัล (ทั้งหมด 20 ที่นั่ง) สำหรับลูกค้าลำดับที่ 51 เป็นต้นไป ที่ช้อปสะสมครบ 30,000 บาท ณ ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2568•ที่นั่ง The 1 Zone: รับ 1 สิทธิ์ลุ้น ทุกการช้อปสะสมครบ 2,500 บาท ณ ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล และร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 – 1 มิถุนายน 2568 สำหรับสมาชิก The 1 Exclusive รับเพิ่มเป็น 2 สิทธิ์ลุ้น โดยสมาชิกทุกท่านสามารถตรวจเช็กจำนวนสิทธิ์ได้ผ่าน The 1 APP•ที่นั่ง Central The 1 Credit Card Zone: พิเศษเหนือใคร! สำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันเท่านั้น รับ 2 สิทธิ์ลุ้นที่นั่งโซนพิเศษ เมื่อช้อปสะสมครบทุก 2,500 บาท ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 – 1 มิถุนายน 2568สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน วันนี้ รับสิทธิเหนือใครทันที รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 1,200 บาท เมื่อสมัครผ่าน The 1 APP ในช่วง The 1 Day และรับเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาท ณ ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมสิทธิพิเศษอื่น ๆ อาทิ คะแนน The 1 สูงสุด X4 และส่วนลดสูงสุด 10% จากร้านค้าที่ร่วมรายการ#The1Day2025 #The1XMINNIE