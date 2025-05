“Good Goods” รุกพัทยาเปิดสาขาที่ 7 กลุ่มเซ็นทรัลตั้งเป้ายอดขายปีนี้้ 500 ล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - แบรนด์สินค้าดีไซน์เก๋เพื่อสังคม “Good Goods” (กุ๊ด กุ๊ดส์) ฉลองการเติบโตด้วยการเปิด สาขาที่ 7 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปี่ยมด้วยสีสันและวัฒนธรรมหลากหลาย การเปิดสาขาใหม่นี้ไม่เพียงสะท้อนการเติบโตของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นการนำเสนอสินค้าไทยร่วมสมัยที่มีส่วนร่วมจากชุมชนทั่วประเทศ มาพบกับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมเปิดตัวคอนเซ็ปต์ร้านใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสน่ห์ของชายหาดพัทยา ที่มาพร้อมสินค้า exclusive items เฉพาะสาขานี้เท่านั้น โดยตั้ง เป้ายอดขายรวม 500 ล้านบาท จากทั้ง 7 สาขา ภายในปี 2568 พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำค้าปลีกที่เติบโตบนแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริงนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า พัทยาเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูง ทั้งในมิติการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ จึงได้เปิดร้าน Good Goods (กุ๊ด กุ๊ดส์) สาขาที่ 7 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัง พัทยา เราเชื่อว่าการเปิดสาขา Good Goods (กุ๊ด กุ๊ดส์) ที่นี่ จะไม่เพียงขยายโอกาสทางธุรกิจ แต่ยังเป็นการเปิดตลาดพาสินค้าไทยคุณภาพสูงดีไซน์สวยจากเครือข่ายชุมชนเข้าสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ สร้างการเติบโตไปพร้อมกันทั้งแบรนด์และชุมชนสาขาใหม่พัทยาถือเป็น สาขาที่ 7 ของแบรนด์ Good Goods (กุ๊ด กุ๊ดส์) ซึ่งปักหมุดในทำเลศักยภาพใจกลางเมืองท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมตั้งเป้าให้เป็นจุดหมายแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ การขยายสู่พัทยาในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้กลยุทธ์ที่ตั้งเป้า ยอดขายรวมจากทุกสาขา 500 ล้านบาทภายในปี 2568 โดยใช้แนวทางการตลาดที่เน้นเอกลักษณ์และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ และการผนึกกำลังกับบริษัทในเครือ เพื่อขยายการรับรู้และเพิ่มศักยภาพทางการตลาดในทุกมิติด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก สาขาพัทยาจึงสามารถนำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันจากชุมชนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม สินค้าแฟชั่นจากหลากหลายวัสดุ เส้นใยธรรมชาติ หรือรีไซเคิล ของตกแต่งบ้าน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แบบไทยเพื่อสุขภาพอื่นๆ ตอบโจทย์ผู้บริโภคร่วมสมัยที่ให้ความสำคัญกับทั้งดีไซน์และคุณค่าคอนเซ็ปต์ของสาขาพัทยา ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศของเมืองชายหาด โดยเลือกใช้โทนสีธรรมชาติอย่างน้ำตาล เบจ และครีม ซึ่งชวนให้นึกถึงสีของทราย มีการนำเทคเจอร์ผนังทรายพ่นมาใช้เพื่อสร้างมิติที่กลมกลืนและผ่อนคลาย ภายในร้านออกแบบเป็นรูปแบบ Open Floor ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามความต้องการ พร้อมเส้นสายโค้งมนที่ช่วยลบเหลี่ยมมุม ทำให้ร้านดูต่อเนื่องและกลมกลืนเป็นเรื่องราวเดียวกันทั้งนี้ ภาพรวมของร้านตั้งใจควบคุมโทนสีให้เรียบง่าย ทั้งในส่วนของผนัง กระเบื้องพื้น และวัสดุตกแต่ง ซึ่งประกอบด้วยเสื่อ ไม้ไผ่ และไม้สีธรรมชาติ เพื่อขับเน้นให้สินค้าที่มีสีสันสดใสของ Good Goods โดดเด่นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการแทรก “สีน้ำเงิน” ซึ่งเป็นสีประจำแบรนด์มาใช้เป็น Pop-up Color ในบางจุด เพิ่มลูกเล่นให้บรรยากาศดูทันสมัยและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดฝ้าโล่งเพื่อเพิ่มความโปร่งเบาให้กับพื้นที่โดยรวมอีกด้วยโดยไฮไลท์สำคัญของสาขานี้คือ งานศิลปะบนผนังจากทีม Patani Artspace’ อาร์ตสเปซแห่งเเเรกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สร้างสรรค์ผลงานสุดพิเศษที่ good goods สาขาพัทยาแห่งนี้ปัจจุบัน good goods มีทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่• ปี 2562 เปิดร้าน good goods สาขาแรกที่ ในรูปแบบ Concept Store ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โซน Hug Thai และได้มีการขยายพื้นที่จาก 197 ตรม. เป็น 420 ตรม. เมื่อ กันยายน ปี 2565• ปี 2565 เปิดสาขาที่ 2 ณ จริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ ใกล้กับตลาดต้นไม้คำเที่ยง บนถนนอัษฎาธร• ปี 2567 เปิดสาขาที่ 3 ณ เซ็นทรัลภูเก็ต ฟอลเรสต้า ชั้น G โซน Hug Thai• ปี 2567 เปิดสาขาที่ 4 ณ ห้างสรรพสินค้าชิดลม ชั้น 6• ปี 2567 เปิดสาขาที่ 5 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลป่าตอง ชั้น 1 โซนเครื่องสำอางค์ จ.ภูเก็ต• ปี 2567 เปิดสาขาที่ 6 ณ โรบินสัน โอเชี่ยน จังซีลอน ชั้น 1 ตึก Botanica จ.ภูเก็ต• ปี 2568 เปิดสาขาที่ 7 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา ชั้น Gสินค้าไฮไลท์ภายในคอนเซปต์สโตร์มีดังนี้• กระเป๋าสะพายผ้าขาวม้ากาฬสินธุ์ จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ อ.กมาลาไสย จ.กาฬสินทธุ์ จากผ้าขาวม้าถูกนำมาเปลี่ยนเป็นกระเป๋าสะพายรูปทรงทันสมัย ด้วยความตั้งใจที่จะสานต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้ยังคงอยู่ พร้อมกับช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน• กระเป๋าสานใบจิ๋วจากพลาสติกรีไซเคิล จาก More (FutureCycle) และสมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี ได้มีการหยิบนำเส้นพลาสติกที่ได้จากการรีไซเคิลถุงพลาสติก มารังสรรค์เป็นกระเป๋าสานใบจิ๋วสำหรับเด็ก เพื่อเป็นส่วนหนึงในการปลูกฝังให้น้องๆ เรียนรู้เรื่องการรีไซเคิล และช่วยลดปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติก ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างคุณค่าให้แก่ผู้พิการอีกด้วยรวมโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2568 ดังนี้• รับพัดไม้ไผ่สานรูปหัวใจ สกรีนลาย Pattaya เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ที่ร้าน• รับฟรี กระเป๋าสานพลาสติก ไซซ์ S มูลค่า 350 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท (จำกัดจำนวน 200 สิทธิ) / และ 1,500 บาท สำหรับลูกค้าที่รับ Voucher ที่ Pop-up Store• รับฟรี กระเป๋ากระจูดลายเส้นสายกก มูลค่า 790 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 4,000 บาท• ช้อปที่ good goods พร้อมโปรสุดคุ้ม 3 ต่อ กับ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน◦ ต่อ 1 รับส่วนลดสูงสุด 10% (สินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ)◦ ต่อ 2 รับเครดิตเงินคืน 3% (ไม่ต้องแลกคะแนนเมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวน ครบทุก 2,500 บาท/เซลล์สลิป)◦ ต่อ 3 รับคะแนนเดอะวัน สูงสุด 4 เท่าแบรนด์ “กุ๊ด กุ๊ดส์” (Good Goods) ดำเนินงานโดย บริษัท เซ็นทรัลทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Central Tham Social Enterprise Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม สนับสนุนชุมชนและสินค้าไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างร่วมสมัยและยั่งยืน โดยยึดแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ด้วยแนวคิด “ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ” ซึ่งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ผู้คน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงนอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการแบ่งปันองค์ความรู้ ส่งเสริมทักษะการผลิต การตลาด และการสื่อสาร พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนทุกภาคส่วนสู่ การท่องเที่ยวยั่งยืน และโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา Good Goods ทำงานร่วมกับ 51 ชุมชนใน 27 จังหวัด พร้อมยึดแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ โมเดล ESG ที่สอดคล้องกับ UN SDGsแบรนด์ “กุ๊ด กุ๊ดส์” เชื่อมั่นเสมอว่า “การเติบโตอย่างยั่งยืน คือการเติบโตที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม” การเปิดสาขาที่พัทยาครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การขยายพื้นที่ทางธุรกิจ หากแต่เป็นการขยาย “โอกาส” ให้กับชุมชน ผู้ผลิต นักออกแบบรุ่นใหม่ และสินค้าภูมิปัญญาไทยที่กำลังเดินหน้าอย่างภาคภูมิ ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ “คุณค่าเบื้องหลังสินค้า” มากกว่าราคาและรูปลักษณ์เพียงผิวเผิน กุ๊ด กุ๊ดส์ ขอเป็นพลังเล็กๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน