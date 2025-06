“The 1 Day 2025” ทุบสถิติ โกยยอดขายพันล.ใน 11 วัน

ผู้จัดการรายวัน 360 – The 1 ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เผยความสำเร็จ “The 1 Day 2025” ด้วยยอดขายกว่า 1,000 ล้านบาทภายใน 11 วัน จำนวนสมาชิกเข้าร่วมถึงกว่า 100,000 ราย และสมาชิกบัตรเครดิต เดอะวันดันยอดขายเติบโต 2 เท่า พร้อมจำนวนผู้สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ใหม่ เติบโต 15%นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ – The 1 ในเครือเซ็นทรัล กล่าวว่า “The 1 Day 2025 ได้รับเสียงตอบรับจากสมาชิก The 1 อย่างดีตลอดมา โดยในครั้งนี้ มียอดการเข้าร่วมกว่า 1 แสนคน สูงขึ้นกว่า 70% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2567 และสร้างยอดขายเติบโตกว่า 2 เท่า รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากการรวมพลังภายในกลุ่มเซ็นทรัลจากหลากหลายธุรกิจเพื่อสร้างแคมเปญที่ทรงพลังที่สุดแห่งปีเพื่อสมาชิก The 1 แน่นอนว่า การร่วมมือกับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ซึ่งเป็น Strategic Partner อย่างยาวนานนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเติมเต็มประสบการณ์ The 1 Day 2025 ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทั้งในด้านประสบการณ์ช้อปครบ 5,000 บาท ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล รับทันทีคูปองแทนเงินสดสูงสุด 500 บาท ไม่มีขั้นต่ำ และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet ‘MINNIE – She’s The 1 Presented by Central The 1 Credit Card’ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิกThe 1 Insight พบว่าในช่วง The 1 Day 2025 (ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568) มีข้อมูลการใช้จ่ายที่น่าสนใจ ดังนี้1. จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนมากกว่า 100,000 คน (เติบโต 70% เมื่อเทียบกับ The 1 Day 2024)2. ยอดใช้จ่ายในช่วง The 1 Day 2025 มากกว่า 1,000 ล้านบาท (เติบโต 2 เท่า เมื่อเทียบกับ The 1 Day 2024)3. สมาชิก The 1 ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสูงถึง 10,000 บาท4. ยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดต่อสมาชิก 1 ท่าน 25 ล้านบาท5. สัดส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน 50% จากยอดขายทั้งหมด6. จำนวนสิทธิ์เข้าร่วม Lucky Draw จากการช้อป 2,500 บาท รับ 1 สิทธิ์ สูงถึงกว่า 350,000 สิทธิ์7. สมาชิก The 1 มีความพึงพอใจต่อแคมเปญ The 1 Day สูงถึง 85%8. สัดส่วนการใช้จ่ายของแต่ละ Generation ใน The 1 Day 2025: Gen X 50%, Gen Y 45% และ Gen Z 5% โดยจำนวน Gen X เติบโต 10% นักช้อปที่เป็นสมาชิก The 1 Exclusive เติบโต 10% นักช้อปที่มีบุตรหลานเติบโต 20%9. หมวดหมู่และสินค้าที่มียอดขายสูงสุด แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก9.1 Key Driver (Biggest Contribution - 45% จากยอดขายทั้งหมด) ได้แก่หมวด Fashion และ Beauty ได้แก่ เครื่องประดับเพชร/ทอง นาฬิกาข้อมือ ชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นสูง โลชั่นน้ำตบ คอนซีลเลอร์9.2 Necessity (Resilient - 25% จากยอดขายทั้งหมด) ได้แก่หมวด Food & Grocery และ Construction สินค้าขายดีได้แก่ กาแฟพร้อมดื่ม น้ำหวานเข้มข้น เนื้อปลาแซลมอนนอร์เวย์ เหล็กเส้น สีทาภายนอก ปูนซีเมนต์9.3 Up & Coming (Strong Growth - 10% จากยอดขายทั้งหมด) ได้แก่หมวด Home Electronics สินค้าขายดี ได้แก่เตารีดไอน้ำ เก้าอี้นวด โทรทัศน์ชีวิน ปราชญานุพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า “บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือกับพันธมิตรในกลุ่มเซ็นทรัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเติบโตของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โดยการเน้นย้ำเพื่อมอบประสบการณ์สิทธิพิเศษสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรโดยเฉพาะกับพันธมิตร The 1 ซึ่งเป็นผู้นำด้าน Loyalty Ecosystem ของกลุ่มเซ็นทรัล เพราะเราเชื่อว่าการมอบประสบการณ์และสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จะสร้างความแตกต่างและความผูกพันในระยะยาวจากความสำเร็จของงาน The 1 Day ในปีที่ผ่านมา เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นพันธมิตรหลักอีกครั้งในปี 2025 นี้ และยินดีกับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของทาง The 1 เช่นกัน สำหรับในส่วนของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เราได้มอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นคูปองเงินสดเพิ่มเป็น 500 บาท, รับสิทธิ์ลุ้น 2 เท่าในการเข้าร่วมงาน, สร้างสรรค์ที่นั่งโซนพิเศษ Central The 1 Credit Card Zone สำหรับกิจกรรม Meet & Greet และ คูปองแทนเงินสดมูลค่าสูงสุด 1,200 บาทสำหรับผู้สมัครบัตรใหม่ผลตอบรับเป็นไปอย่างก้าวกระโดด โดยสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม The 1 Day 2025 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เติบโตสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า และมียอดผู้สมัครบัตรใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 15% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือกับทาง The 1 ในครั้งนี้สร้างประสบการณ์ที่ดี และสิทธิประโยชน์ที่เราคัดสรรนี้ ตรงกับความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันได้อย่างชัดเจนนายกวิน กล่าวว่า การร่วมงานกับ MINNIE i-dle ในครั้งนี้ มาเป็นไฮไลต์ในงาน The 1 Day 2025 เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพในฐานะศิลปิน K-POP ระดับโลกที่สามารถส่งมอบความสุขและแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก The 1 ได้อย่างแท้จริง