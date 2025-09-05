OR ต้อนรับลูกค้า AIS ใช้ Points แลกรับสิทธิพิเศษในเครือกว่า 7,000 สาขา

OR ยกระดับกลยุทธ์ดิจิทัล เชื่อมต่อระบบคะแนนสะสม AIS Points เข้ากับ OR’s Ecosystem สามารถนำคะแนนมาแลกรับสิทธิพิเศษได้จริงในธุรกิจเครือ OR ครอบคลุมกว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศ
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ยกระดับกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Roadmap) ด้วยการเชื่อมต่อระบบคะแนนสะสม AIS Points เข้ากับ OR’s Ecosystem เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบไร้รอยต่อ ลูกค้า AIS ทั้งมือถือและเน็ตบ้านกว่า 51.1 ล้านราย สามารถนำคะแนนมาแลกรับสิทธิพิเศษได้จริงในธุรกิจเครือ OR ครอบคลุมกว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศ
นายภากร สุริยาภิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจดิจิทัลและโซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า การเชื่อม AIS Points เข้ากับ OR’s Ecosystem ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดแผนแม่บทดิจิทัลที่วางไว้ โดยเรามุ่งสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ (Seamless) เชื่อมโยงตั้งแต่สถานีบริการน้ำมัน ร้านเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ไปจนถึงธุรกิจความงาม เพื่อดูแลลูกค้าในทุกเส้นทางและทุกไลฟ์สไตล์ ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงมอบความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า AIS แต่ยังเป็นการเปิดประตูต้อนรับลูกค้าเข้าสู่เครือข่ายธุรกิจ OR ที่พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพสินค้า บริการ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยลูกค้า AIS สามารถใช้ AIS Points แลกรับสิทธิพิเศษภายในเครือ OR ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดเติมน้ำมันที่สถานีบริการ PTT Station ส่วนลดเครื่องดื่มที่ Café Amazon, KAMU Tea และ Pearly Tea รวมทั้งสินค้าในร้านสะดวกซื้อ Jiffy ตลอดจนผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจาก found & found ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในเครือ OR ทั้งพลังงาน ค้าปลีก และไลฟ์สไตล์
นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก เอไอเอส กล่าวว่า ความร่วมมือกับเครือ OR ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า แต่เป็นการยกระดับประสบการณ์และคุณค่าของทุกคะแนนสะสม การที่สององค์กรซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจ Telco และ Retail จับมือกันด้วยกลยุทธ์ Cross-Loyalty Ecosystem ทำให้ AIS Points Ecosystem มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น สะท้อนความมุ่งมั่นของเอไอเอสที่จะเปลี่ยนคะแนนสะสมให้เป็นพลังและมูลค่าที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็น Strategic Partnership ที่สะท้อนภาพใหญ่ของการผนึกกำลัง เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าในวงกว้าง
ความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของ OR ในการเป็น Strategic Partner ที่พร้อมเชื่อมโยงธุรกิจและผู้บริโภคเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ โดยลูกค้า AIS จะได้รับทั้งความสะดวกสบาย ความคุ้มค่า และประสบการณ์ที่เหนือกว่า ขณะเดียวกัน OR ยังสามารถต่อยอดฐานลูกค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ