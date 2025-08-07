OR กำไรQ2/68แตะ2,232 ล. ลดลง 49%จากไตรมาสก่อน

OR เผยกำไรในไตรมาส2/2568 อยู่ที่ 2,232 ล้านบาท ลดลง49%จากไตรมาสก่อน ขณะที่มีรายได้ขายและบริการ 167,166 ล้านบาท ลดลง 8.4% จากไตรมาสก่อนหน้า กลุ่มธุรกิจ Mobility และกลุ่มธุรกิจ Global ได้รับผลกระทบหลักจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ขณะที่กลุ่มธุรกิจ Lifestyle ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2568 มีรายได้จากการขายและบริการรวม 167,166 ล้านบาท ลดลง 15,256 ล้านบาท หรือ 8.4% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับผลกระทบหลักจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ส่งผลต่อกลุ่มธุรกิจ Mobility และกลุ่มธุรกิจ Global ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ Lifestyle ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 422 ล้านบาท หรือ 7.1% โดยหลักมาจากธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ
ส่งผลให้ในไตรมาส2/2568 บริษัทมี EBITDA จำนวน 4,552 ล้านบาท ลดลง 1,932 ล้านบาท หรือลดลง29.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2568 มาจากกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่อ่อนตัวลงทั้งในกลุ่มธุรกิจ Mobility โดยเฉพาะน้ำมันอากาศยาน และกลุ่มธุรกิจ Global โดยหลักจากประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ Lifestyle ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มตามรายได้ขายที่เพิ่มขึ้นจากยอดจำหน่าย Cafe Amazon ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส ทำให้ในไตรมาส2/68 OR มีกำไรสุทธิ 2,232 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 2,148 ล้านบาท หรือลดลง 49%
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 OR มีรายได้จากการขายและบริการรวม 349,588 ล้านบาท ลดลง 3.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่สามารถสร้าง EBITDA ได้ 11,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2% จากปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้ดีขึ้น และกลุ่มธุรกิจ Global จากกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในประเทศ สปป. ลาว เป็นหลัก ส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 OR มีกำไรสุทธิ จำนวน 6,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 351 ล้าน หรือเพิ่มขึ้น 5.6% คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.55 บาท
แม้ในไตรมาสนี้ OR ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ OR ยังคงเดินหน้าพัฒนาและขยายธุรกิจในกลุ่ม Lifestyle อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแบรนด์ Café Amazon ที่ยังคงเติบโตดี และตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันกาแฟระดับพรีเมียม “อเมซอน พรีเมียม Selected Cup” ซึ่งในไตรมาสนี้ Café Amazon มียอดจำหน่ายมากกว่า 107 ล้านแก้ว เพิ่มขึ้น 5 ล้านแก้ว หรือคิดเป็น 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายสาขาเพิ่มขึ้น
โดยปัจจุบัน OR มีเครือข่ายร้าน Café Amazon รวม 4,547 สาขา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ 7-Eleven และ จิฟฟี่ ในประเทศไทย 2,339 สาขา รวมทั้ง found & found ร้านค้าปลีกด้านสินค้าสุขภาพและความงาม ได้ขยายเครือข่ายครอบคลุม 10 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตอกย้ำการวางรากฐานที่มั่นคงรองรับแผนการเติบโตในระยะต่อไป
นอกจากนี้ OR ยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจดิจิทัลและการทำ Digital Transformation โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์เชิงกลยุทธ์และผลลัพธ์ที่จับต้องได้ โดยออกแบบและจัดทำ Digital Roadmap ที่ผนวกแนวโน้มเทคโนโลยีระดับโลกใน 5–10 ปีข้างหน้า ร่วมกับวิสัยทัศน์ของ OR ซึ่งจะเป็นเข็มทิศหลักในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีผ่านการทำ Digital Transformation ทั้งองค์กร โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา OR ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “blueplus+” โฉมใหม่ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของ OR’s Ecosystem ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลบริการ และสิทธิประโยชน์จากทุกแบรนด์เข้าด้วยกัน ที่จะช่วยให้ OR เข้าใจลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น